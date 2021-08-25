أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهداء سوسن وروجدا وجودي

شارك المئات من أهالي مدينة حلب في مراسيم عزاء كل من الشهداء سوسن بيرهات وروجدا جودي ومصطفى، والذين استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا.
خبر 2021-08-25T18:48:00 حلب- محمد عبدو

نصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب خيمة عزاء وذلك في ساحة الشهداء الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وبحضور ممثلين عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وأهالي المدينة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء سوسن بيرهات وروجدا جودي ومصطفى.

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المراسيم بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء عدة كلمات من قبل كل من الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بحلب روشان محمد، عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمينة بيرم، الإدارية في مؤتمر ستار وفاء إبراهيم.

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بدأت الكلمات بمجملها بالترحم على أرواح الشهداء والتعهد بالسير على خطاهم لحين تحقيق آمالهم في بناء وطن ديمقراطي حر مبني على أسس الأمة الديمقراطية.

كما وأشارت الكلمات إلى حساسية المرحلة القائمة نتيجة وجود تدخلات خارجية وتهديدات احتلالية تركية للمنطقة، والتي تتطلب تضافر للجهود ووحدة بين مكونات الشعب للتغلب على التحديات التي تواجهها الشعوب المطالبة بالحرية.

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بعدها تقدم المشاركون لتقديم واجب العزاء لعوائل الشهداء الثلاثة، وترديد الشعارات التي تحي الشهداء وتمجد تضحياتهم.

يُشار إلى أنه بتاريخ 19 آب الجاري استشهدت عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة YPJ “سوسن بيرهات” نتيجة هجوم جوي وحشي شنته طائرات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

(م عل)

ANHA


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