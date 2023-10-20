أهالي حلب يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد علي عبد الله

توافد صباح اليوم، المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى خيمة عزاء الشهيد علي عبد الله التي نصبها مجلس عوائل الشهداء بالقرب من منزله في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود؛ لتقديم واجب العزاء لذويه.

واستشهد القيادي في قوى الأمن الداخلي في 18/ 10 /2023، بعد صراع مع المرض، وهو أحد مؤسسي قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي شيار أحمد كلمة باسم حيّ الشهيد كلهات، مجّد فيها الشهداء لما قدّموه من تضحيات في سبيل إعلاء كلمة الحق وصون المبادئ في الحياة والحرية، وأشار إلى أن النضال الذي خاضوه يستحق أن يُحفظ في صفحات التاريخ المشرفة.

وأكد أن أساس ازدهار الأوطان يأتي من التضحيات التي تقدّم في سبيل حمايتها، وعليه فإن الشهداء هم الذين كان على عاتقهم هذه المهمة، فهم أعز وأنقى البشر.

بدورها، أكدت عضوة مؤتمر ستار فاطمة حسن، في كلمة ألقتها باسم مؤتمر ستار، على "ضرورة العمل على صون المبادئ التي أورثها شهداء الحرية لاستكمال الطريق الذي بدأه القائد عبد الله أوجلان وسار عليه الشهداء".

وجددت فاطمة باسم مؤتمر ستار العهد "بالسير على خطا الشهداء إلى حين الوصول إلى وطن ديمقراطي حرّ تعددي".

أما أحمد بيرهات ابن شقيق الشهيد والرئيس المشترك لمنتدى حلب الثقافي فقال باسم عائلة الشهيد؛ إنه "ما دام لدينا شعب لا ينسى تضحيات شهدائه فسيصل إلى مبتغاه في تحرير الأوطان".

وأكد أحمد أن "الشهيد علي آمن بفكر القائد عبد الله أوجلان وعلى هذا الأساس قضى أكثر من 37 عاماً من عمره ضمن الحركة الآبوجية".

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء وتدعو إلى تصعيد النضال الثوري.

(كروب/ ل م)

ANHA