أهالي حلب ينتفضون ضدّ العزلة على القائد عبد الله أوجلان

ضمن سلسلة الفعاليات المقامة تحت شعار " كفى للعزلة، للفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية" نظّمت حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة حلب مسيرة للمطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

وبدأت التظاهرة من أمام كراج الانطلاق الواقع بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود لتجوب شوارع الحي بمشاركة المئات من أهالي مدينة حلب.

وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها " لا أحد يستطيع حجب شمسنا"، "حرية القائد من حريتنا، كفى للاحتلال حان وقت حماية الثورة"، "ندعو منظمات المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال التركي لأجل حرية القائد عبد الله أوجلان".

وتجمّع المشاركون أمام ساحة الشهيدة دستينا، وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت كل من الإدارية في حركة المجتمع الديمقراطي ليلى خالد، والإداري في اتحاد المحامين في حلب محمد آمين، كلمات دعوا فيها إلى رفع وتيرة النضال لدحر الفاشية وتحقيق الحرية.

وربطت الكلمتان حرية القائد عبدالله أوجلان بحرية شعوب الشرق الأوسط التي ما زالت تعاني من الحروب والتدخلات التركية في شؤونها، ونوّهت إلى أنّ الحل يكمن في تطبيق تعليمات وأفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

كما نوّهت الكلمتان إلى أنّ فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بحسب مبادئ حقوق الإنسان التي وضعتها الأمم المتحدة، وناشدت جميع الأطراف إلى وجوب التدخل لإطلاق سراح القائد بأقرب وقت.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة إيمرالي.

(ك)