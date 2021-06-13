تجمّع اليوم، الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من الحيّ، رافعين أعلام قوات الدفاع الشعبي وحزب العمال الكردستاني وحركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية السورية وقوات حماية المجتمع، ولافتات كتب عليها "إن مساندة قادة الشعب الكردي هو واجب قومي وإنساني، سنرفع وتيرة المقاومة والنضال أمام الهجمات الوحشية والإبادة".

وانطلقوا في مسيرة، مرددين شعارات تحيي مقاومة الكريلا، وتندد بالخيانة. وعند وصولهم إلى ساحة الجبانات في القسم الشرقي من الحي، وقفوا دقيقة صمت، ثم استمع الأهالي إلى صوت القائد عبد الله أوجلان الذي يتحدّث عن أهمية توحيد الصف الكردي.

وبعدها تحدّث الرئيس المشترك للمجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية محمد شيخو عن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وقال: "منذ 50 يوماً الاحتلال التركي يقوم باستهداف مواقع قوات الدفاع الشعبي في مناطق آفاشين وماتينا وزاب، مستخدماً كافة أسلحته الثقيلة والمتطورة وطائراته الحربية، لكن مقاتلي قوات الكريلا يقاومون أمام تلك الهجمات بكل إرادة وإصرار".

وتابع شيخو: "نحن كأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية نساند تلك المقاومة البطولية والتاريخية أمام الاحتلال التركي، وسندعم هذه المقاومة حتّى ننهي الاحتلال الفاشي في كردستان وشمال وشرق سوريا".

وأشار شيخو إلى أنّ مشاركة حزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي في محاربة قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، ليست من مصلحة القضية الكردية، كما وطلب من الحزب الديمقراطي: "الانسحاب من مساندة الاحتلال والتراجع إلى الخلف، لأنّ هذه المقاومة ستكون نهاية الاحتلال التركي".

ومن جهتها استنكرت عضوة مؤتمر ستار هيفاء مصطفى، هجمات الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع في كل من زاب وآفاشين وماتينا، مبينة أنّ الهدف من هذه الهجمات القضاء على المكتسبات التي حققها الشعب الكردي والقضاء على قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان.

ودعت هيفاء في ختام حديثها: "حزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكفّ عن سياساته التي تشرعن هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، وألّا يثق بعدوّ الكرد".

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الكريلا، وتندد بالخيانة.

(إ)

ANHA