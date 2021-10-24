أهالي حلب ينددون بهجمات الاحتلال التركي الكيماوية على قوات الكريلا

لم يتوقف جيش الاحتلال التركي عن هجماته وجرائمه ضد حركة التحرر الكردستانية في باشور كردستان (جنوب كردستان)، كما استخدم الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا وسط صمت المجتمع الدولي.

وبهذا الخصوص، قال المواطن نضال محمد، إن استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في باشور (جنوب كردستان)، هدفه القضاء على حركة التحرر الكردستانية وكسر إرادة الشعب المقاوم، ودليل على عجزه أمام المقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في جبال كردستان؛ لذلك يلجأ الاحتلال إلى استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً ضدهم ليتمكن من احتلال المنطقة.

واستنكر محمد الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي في باشور (جنوب كردستان)، وقال: "الصمت الدولي يدل على أنه يعطي الضوء الأخضر للاحتلال التركي لاستهداف قوات الكريلا، والقيام بالأعمال الإجرامية بحق أبنائنا في جبال كردستان".

بدورها، استنكرت المواطنة تولين عمر الصمت الدولي أمام هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور (جنوب كردستان)، وقالت: "نرى الصمت الدولي حيال جرائم تركيا التي تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية من خلال استخدامها للأسلحة المحرّمة دولياً واستهداف أراضي باشور كردستان".

وطالبت تولين المجتمع الدولي بالقيام بواجبه الإنساني والقانوني في وضع حدّ لهجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان.

ومن جهتها، قالت المواطنة آيتان رشو: "لا نقبل هجمات جيش الاحتلال التركي على أبنائنا في جبال كردستان، سنساندهم ونقف معهم لمواجهة الاحتلال التركي الذي يريد احتلال أرضنا، لا أحد يستطيع كسر مقاومتنا، نحن نستمد القوة من شهدائنا الذين دافعوا عنا وعن وطننا".

كما طالبت آيتان رشو الشعب في باشور كردستان، بضرورة التكاتف والوقوف أمام الهجمات التي تشنها الدولة التركية المحتلة على المنطقة.

(ف)

ANHA