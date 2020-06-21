أهالي حلب يناشدون لتحقيق الوحدة الكردية للتصدي لهجمات الاحتلال التركي

قبل عدة أيام، تعرض مناطق باشور كردستان ومخيمات مخمور وقرى شنكال لقصف عشوائي من قبل طائرات جيش الاحتلال التركي، بهدف القضاء على الكرد وتهجيرهم من مناطقهم.

وتتوالى ردود الفعل الشعبية المناهضة لجرائم الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، ومنها بشكل خاص الهجمات الأخيرة التي استهدفت شنكال ومخيم مخمور.

أهالي حي الشيخ مقصود في حلب تحدثوا حول الموضوع لوكالة أنباء هاوار.

لمعان شيخو استنكرت هجمات جيش الاحتلال التركي على شنكال ومخيم مخمور، وأضافت "يريد الاحتلال التركي إبادة وتهجير الكرد من مناطقهم، ولكن إرادة الشعب الكردي قوية ولن يقف مكتوف اليدين إزاء هذه الهجمات الفاشية".

وأضافت "كلنا أمل بأن الكرد سيكونون يداً بيد وإلى جانب بعضهم البعض ضد هذه الهجمات العدائية على الشعب الكردي، تركيا لن نستطيع الوصول إلى هدفها لأن إرادة الكرد أقوى من هجماتها، والكرد سينتصرون، وبوحدة الصفوف سنصل إلى أهدافنا".

أما المواطن ديبو إبراهيم فطالب الأحزاب الكردية بتوحيد صفوفها لوضع حد للهجمات التي يتعرض لها الكرد، وأضاف "تركيا لن تتوقف عن عدائها، وهدفها محاربة الكرد حتى إنهاء وجودهم، ولتعلم الأحزاب الكردية أن وحدة الصف الكردي ستنقذ الشعب الكردي من الظلم والهجمات التركية عليهم".

المواطن عبد الرحمن حسن قال بهذا الصدد "سياسة الدولة العثمانية سياسة خبيثة، تحارب وترتكب الجرائم باسم الإسلام، وترتكب المجازر بحق جميع الشعوب وخاصةً الشعب الإيزيدي".

وناشد حسن الأحزاب الكردية لتوحيد صفوفها، وقال إن الوحدة الكردية كفيلة بإنقاذ الكرد من هذه الممارسات، وحماية المكتسبات والقضية الكردية".

(ك)