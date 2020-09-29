أهالي حلب يخرجون في مظاهرة دعماً لمقاومة إيمرالي

وضمن سلسلة الفعاليات المقامة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في أجزاء كردستان الأربع والعالم، نظّم المجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية تظاهرةً تأكيداً على وقوف الشعب مع مقاومة إيمرالي.

وانطلقت التظاهرة من أمام مقرّ الاجتماعات الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وجابت عدداً من شوارع حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حمل المتظاهرون خلالها صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار.

وعند وصول المتظاهرين حديقة الاستقامة، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمتين من قبل كل من الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي صبري عفرين، والإدارية في مؤتمر ستار فاجين محمد، وأكدت الكلمتان على أنّ الشعب مستعدّ للنزول إلى كل الساحات والعمل على تصعيد النضال لحين تحقيق حرية قائده.

وبيّنت الكلمتان أنّ مقاومة إيمرالي تمثّل مقاومة الفكر الحرّ بوجه الفاشية والرأسمالية العالمية، وأن الوقت حان لإعلان تصعيد النضال وتقديم يد العون لمقاومة إيمرالي وللقائد عبد الله أوجلان.

وانتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة إيمرالي، وتدعو إلى كسر العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان أوجلان.

(إ)

ANHA