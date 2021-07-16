أهالي حلب يحتفلون بحلول الذكرى العاشرة لثورة التاسع عشر من تموز

ضمن سلسلة الفعاليات المقامة لاستقبال ذكرى ثورة التاسع عشر من تموز، نظم اليوم المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية احتفالية تحت شعار" بروح ثورة 19 من تموز سندحر الاحتلال ونضمن النصر".

الفعالية أقيمت في حديقة الاستقامة الواقعة بحي الأشرفية وبمشاركة المئات من أهالي مدينة حلب.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمتين من قبل كل من الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية محمد شيخو، والإدارية في مؤتمر ستار بحلب زينب إيبو.



محمد شيخو أشار خلال كلمته إلى أن إرادة الشعوب وتكاتفها هي التي تصنع الثورات، كما تطرق شيخو إلى انطلاقة الثورة بدءً من مدينة كوباني والأحداث التي تلتها لتمهد للنضال الثوري وتضع حجر الأساس لحرية شعوب شمال وشرقي سوريا.

كما وقال شيخو أن ثورة التاسع عشر من تموز مستمرة وتقدم الشهداء قرباناً لحرية الشعوب المتحققة واعتبر ثورة التاسع عشر من تموز بذرةً لولادة الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.

من جانبها قالت زينب إيبو أن المرأة اتخذت مكاناً ريادياً لها داخل ثورة التاسع عشر من تموز ما مهد لها المشاركة الفعلية في تأسيس الإدارة الذاتية وتحصيل حقوقها.

كما ونوهت زينب إلى أن ثورة التاسع عشر من تموز وصل صداها إلى أصقاع العالم أجمع، نتيجة تحقيق الإنجازات التاريخية وكسر المفاهيم التقاليدية والتصدي لجميع مشاريع الإرهاب والتطرف.

تلا ذلك تقديم عدد من الفرق الفنية التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن لعدد من الأمسيات الغنائية وعروض الرقص، والفرق المشاركة هي كل من ( فرقة أكري الغنائية، فرقة سرحت للرقص الفلكوري، كروب أغاني جياي هاوار)

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(م ع/ل)

ANHA