أهالي حلب يحتفلون بانتصارات قوات سوريا الديمقراطية على المخربين والإرهابيين

أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن عملية “تعزيز الأمن” بقيادة مجلس دير الزور العسكري ستواصل مهامها في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية والعناصر الإجرامية وفي مقدمتهم المتسللين من مناطق غرب الفرات".

وعلى هذا الأساس وكخطوة لإظهار الدعم الجماهيري لهذه القوات في محاربتها للإرهاب، نظم مركز جميل هورو للثقافة والفن اليوم احتفالية في حديقة عفرين الواقعة بحي الأشرفية بمدينة حلب.

شارك في الاحتفالية المئات من الأهالي إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وذلك تأكيد على دعمهم الكامل لقوات سوريا الديمقراطية.

وعقد المشاركون في الاحتفالية حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

ANHA