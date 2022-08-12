أهالي حلب يحتفلون بالذكرى الـ38 لقفزة الـ15 من آب

مع اقتراب الذكرى السنوية الـ38 لقفزة 15 آب، نظمت اليوم حركة الشبيبة الثورية السورية احتفالية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

الاحتفالية أقيمت أمام مركز الشبيبة الثورية الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود وبحضور المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها عرض سنفزيون عن منجزات قفزة الـ15 من آب وآثارها المباشرة على مستقبل الشعب الكردي وعموم شعوب المنطقة.

بعدها قدمت فرقة الشهيدة نوجيان أوجلان التابعة لحركة المرأة الشابة وفرقة ورود المستقبل التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن عددا من عروض الرقص الفلكلوري والمقطوعات الغنائية.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية وإشعال النيران إلى جانب ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(م ع/ك)

ANHA