أهالي حلب يدعون إلى الانتفاض في وجه الاحتلال ومساندة قوات الكريلا

تحت شعار "بروح مقاومة كاري انتصرنا وسننتصر في مقاومة آفاشين، زاب وماتينا"، نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الشيخ مقصود اليوم، مظاهرة تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، ومساندة حزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي لمحاربة قوات الكريلا في باشور كردستان.

وتجمّع الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية أمام قاعة الاجتماعات بالقسم الغربي من الحيّ، حاملين أعلام قوات الدفاع الشعبي، حركة الشبيبة الثورية السورية، حزب الاتحاد الديمقراطي، حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار، بالإضافة إلى صور القائد عبد الله أوجلان، صور شهداء قوات الدفاع الشعبي.

كما رفع المتظاهرون لافتات التي كتب عليها "هؤلاء مقاتلو الحرية والشرف، نهجهم هو نهجنا، سنرفع وتيرة المقاومة والنضال أمام الهجمات الوحشية والإبادة".

وانطق المتظاهرون من أمام قاعة الاجتماعات، مرددين شعارات، تندد بالخيانة والاحتلال، وتحيّي مقاومة الكريلا.

وعند وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهيدة دستينا بالقسم الشرقي من الحي، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمؤسسة المجتمع المدني سعاد حسن، قالت فيها: "منذ قرابة الشهرين يشنّ جيش الاحتلال التركي هجماته على مناطق آفاشين وزاب وماتينا بالأسلحة الثقيلة والحديثة، وبالأسلحة المحرّمة دولياً، يريد عن طريق هجماته كسر إرادة الشعب، لكن لن يصل إلى أي نتيجة أمام مقاومة أبطال الكريلا".

وأشارت سعاد إلى أن الدولة التركية ستستمر في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع لأنها مصرّة على إبادة هذا الشعب المقاوم.

ونوّهت سعاد إلى: "أنّ بعضاً من الكرد يقولون لا علاقة لنا بالهجمات على باشور، لذلك نقول لهم إن لم تنتصر الكريلا في جبال كردستان فلا وجود للشعب الكردي على هذه الأرض، لأن وجودنا مرتبط بمقاومة قوات الكريلا، فيجب أن نساندهم ونواجه الاحتلال".

وأكّدت سعاد بأن الدولة التركية مهما فعلت لن تستطيع كسر إرادة الشعوب، ودعت الشعب في باكور وباشور كردستان بالانتفاض في وجه سياسة الفاشية التركية والاحتلال، فشعب روج آفا مستعد للوقوف مع مقاومة الكريلا.

ومن جهته أوضح عضو حزب الاتحاد الديمقراطي علي مصطفى بأنّ هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا وعلى باشور كردستان، هدفها: "ضرب الأخوة ببعضهم البعض ومحاولات افتعال مواجهات بين القوى الكردية".

ونوه مصطفى بأنّ: "قوات حزب الديمقراطي الكردستاني اعتقلت عضوي العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي وممثل الإدارة الذاتية في باشور ولا زال مصيرهم مجهولاً".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا، وتندد بالخيانة.

(إ)

ANHA