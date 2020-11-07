أهالي حلب طالبوا بتوحيد الصّفوف والحفاظ على حقّ التّعلّم باللّغة الكرديّة

تتوالى ردود الأفعال الرافضة لمطالب المجلس الوطني الكردي بإلغاء التعليم باللغة الكردية وإعادة مناهج حكومة دمشق، إضافة إلى الاستياء الشعبي من مساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني لافتعال حرب كردية - كردية.

وفي السياق تظاهر المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وحمل المشاركون لافتات كتب عليها شعارات تدعو إلى توحيد الصفوف، وضرورة الحفاظ على التعليم باللغة الكردية.

وجابت التظاهرة بعد انطلاقها عدداً من شوارع حي الشيخ مقصود ردّد خلالها المشاركون شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية، واستنكرت مساعي افتعال اقتتال كردي - كردي.

وتجمّع المتظاهرون في ساحة الشهيدة دستينا بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود. وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى كل من عضو مجلس عوائل الشهداء حنان كدرو والإدارية في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي زيلان شيخو كلمات حثّت على ضرورة التكاتف "في هذه المرحلة الحسّاسة التي تمرّ على الشرق الأوسط عامةً وكردستان خاصة لحفظ المكتسبات المتحققة بدماء الشهداء".

كما نوّهت الكلمات إلى أنّ الوقت حان لتصعيد النضال والمطالبة بالحرية والديمقراطية وصون حقوق الكرد "ومن بينها حق التعلّم والتحدّث باللغة الأم، وليس ذلك فحسب، بل العمل على حماية الثقافة والتاريخ عبر حماية اللّغة".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تطالب بالوحدة الوطنية، وتدعو إلى حماية المكتسبات المتحقّقة بدماء الشهداء.

(م ع/ك)