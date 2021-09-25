أهالي حلب مستنكرين تآمر PDK مع المحتل التركي: الخيانة ليست من ثقافة الكرد

منذ التسعينات ولا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمراً في عدائه للكرد، من خلال تآمره وتواطئه مع دولة الاحتلال التركي، واستهدافه قوات الدفاع الشعبي، الأمر الذي استاء منه عموم الكرد في كردستان.

وفي هذا الصدد، التقت وكالتنا مع أهالي حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، الذين عبّروا عن رفضهم لتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي ووصفوه بـ"الخيانة بحق الكرد".

خيانة PDK ليست بجديدة

المواطن سعيد حبش، من أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، استنكر دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني لدولة الاحتلال التركي، وعدّه خيانة بحق الكرد وخدمة للمصالح الشخصية.

وقال: "ان خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ليست بجديدة، وإنما يهاجم حركة حرية كردستان منذ التسعينات، ليحمي مصالحه على حساب أبناء المنطقة".

وطالب حبش الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكفّ عن الخيانة.

على الكرد الوقوف أمام سياسات الإنكار

من جانبه عبّر المواطن حسن محمد، عن استيائه من عمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال: "إن الخيانة ليست من ثقافة الكرد، إذ سيسجل التاريخ هذه الخيانة ويخلّدها إلى الأبد، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتخلّى عن هذه الممارسات الهادفة إلى النيل من القضية الكردية".

وتطرق محمد إلى الممارسات التي ترتكب بحق الكرد في مناطق باشور (جنوب كردستان) من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وقال: " سياسة PDK لا تختلف عن سياسة المحتل التركي".

وشدد محمد في ختام حديثه، على ضرورة رصّ الكرد لصفوفهم والوقوف بمواجهة السياسات التي تهدف للنيل من القضية الكردية، لتحقيق مشروع الأمة الديمقراطية.

الدولة التركية ساعية لتجزئة الكرد وبثّ الفتن بينهم

أما المواطن عارف نعسان، فقد أشار إلى مساعي الدولة التركية التي تهدف للقضاء على الكرد: "بعد انتهاء الدولة التركية من تحقيق مصالحها ، سيدرك الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن عدو الآباء لن يصبح صديقاً للأبناء".

(س ر)

ANHA