أهالي حلب خلال مظاهرة: على شعب باشور التّمسّك بالمقاومة والحفاظ على أرضهم

ونظّم اليوم، حزب الاتحاد الديمقراطي بحلب، مظاهرة حاشدة تنديداً بهجمات الدولة التركية على جنوب كردستان، شارك فيها المئات من أهالي حيّي الشّيخ مقصود والأشرفية وممثّلين عن الأحزاب السياسية والمؤسّسات المدنية بمدينة حلب، تنديداً بهجمات الاحتلال التركيّ على منطقة كاري.

وانطلقت المظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي لحيّ الشيخ مقصود، وجابت شوارع الحيّ الرّئيسة، حمل المتظاهرون خلالها صور القائد أوجلان ولافتات كتب عليها "لا للاحتلال التركيّ نعم للوحدة الوطنيّة كلّنا قسد"، "من حقّنا الحياة" وأعلام المؤسّسات المدنية والأحزاب السياسية في الحيّ.

وعند وصول المتظاهرين إلى دوّار مجلس حي كلهات في القسم الشرقيّ، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بدران حمو، كلمة استنكر فيها هجمات دولة الاحتلال التركية على منطقة كاري، وقال: "ليست هذه الهجمات هي الأولى، فمنذ 40 عاماً والدولة التركية تستهدف نضالنا، إلّا أنّنا بنضالنا ومقاومتنا ضدّ هذه السياسات استطعنا الحفاظ على المكتسبات التي تحقّقت بدماء الشّهداء".

وأضاف حمو: "إنّ القائد أوصى بكردستان وجبالها، فجبل كاري تحمي كافّة أرجاء كردستان، وتحمي وجودنا وهويتنا، فكلّ أرجاء كردستان التي يهدّدها الاحتلال التركيّ بقذائفه نرى بأنّ قوّات الدّفاع الشعبي سبّاقة إلى حماية المنطقة".

ونوّه حمو إلى تواطؤ حزب الديمقراطي الكردستاني مع الهجمات التركية، فقال: "يجب أن يرفضوا سياسات الحكومة التركيّة وألّا يكونوا خاضعين لها".

وطالب حمو في نهاية حديثه حكومة باشور وعلى رأسهم الشّعب هناك، بألّا يصغوا لسياسات الاحتلال، وأن يحافظوا على أرضهم، ويتسلّحون بالمقاومة، وأن يسعوا إلى الوحدة الكرديّة.

ومن ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة قوات الدّفاع الشّعبي، وتندّد بالاحتلال.

(إ)

ANHA