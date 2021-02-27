أهالي هجين يستذكرون شهداء شهر شباط 

الاستذكار نظمه مجلس عوائل الشهداء في بلدة هجين بحضور ذوي الشهداء وعدد من القادة العسكريين إلى جانب أعضاء في مجلس الشعب ورئيسها المشترك.

والشهداء الذين استذكرهم أهالي الريف الشرقي هم شهداء من صفوف قوات سوريا الديمقراطية، "جمال عبد العزيز ولورنس الشجيف وعامر العبيد وحمود الحنظل والشهيد عماش العلي.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، أكد بعدها الإداري في مكتب الشهداء بمجلس دير الزور العسكري شملان المخلف، أن التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء فداء لهذه الأرض ولتحريرها من رجس الإرهاب، زادت من العزيمة والقوة لمن تبعهم على الطريق نفسه، وستكون مشعل نور يهتدي بها كل تواق إلى الحرية.

واختتمت المراسم بإشعال الشموع أمام صور الشهداء من قبل ذويهم وبمشاركة الحضور.

(ف ع/ م)

ANHA