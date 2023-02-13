أهالي ​​​​​​​مقاطعة قامشلو يؤكدون على مواصلة النضال ضد المؤامرة المستمرة

نظمت اليوم الاثنين، سلسلة من النشاطات والفعاليات المنددة بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999.

في السياق، نظمت هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة تحت شعار "لن تستطيعوا حجب شمسنا" تجمعاً للشبيبة، في مركز محمد شيخو الثقافي بمدينة قامشلو، حضره المئات من الشبيبة على مستوى إقليم الجزيرة.

وتضمنت فعاليات التجمع "كلمات، معرض للصور، عرض كتب القائد أوجلان".

وعلقت في صالة المركز يافطات كتب عليها "الشبيبة فدائيو القائد أوجلان، حان وقت الحرية، يعيش القائد آبو، لا حياة بدون القائد آبو، تسقط مؤامرة 15 شباط".

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عرض سنفزيون يتضمن لمحة عن حياة القائد أوجلان، وتفاصيل المؤامرة الدولية التي استهدفته، كيف دبرت، الدول المشاركة، والأهداف.

بعدها، ألقت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي لإقليم الجزيرة، زينب مراد، كلمة استنكرت من خلالها المؤامرة الدولية ضد القائد اوجلان.

ولفتت لأهداف المؤامرة، قائلة: "بسبب المشروع الديمقراطي الذي قدمه القائد أوجلان للعالم، ولهدفه في تغيير الواقع المعاش، عملت الدول والمنظومات الاستخباراتية للإطاحة به وإبعاده عن الأنظار".

وتطرقت زينت لما واجه المؤامرة من سخط شعبي رافق عملية اختطاف القائد أوجلان، والتي أجبرت الدول المشاركة في المؤامرة وتركيا للعدول عن قرار تنفيذ الإعدام بحق القائد، وما يتوجب فعله، موضحة "ليومنا هذا يواجه القائد اوجلان عزلة مشددة لم يشهدها التاريخ، لذا علينا الانتفاض حتى كسر نظام العزلة والتعذيب وتحقيق الحرية الجسدية له".

واختتمت فعالية التجمع بعرض صور القائد أوجلان، بالإضافة الى مؤلفاته وكتبه.

تل براك

وفي السياق ذاته، تحت شعار "الحرية والعدالة للقائد عبد الله أوجلان"، خرج أهالي ناحية تل براك في مظاهرة منددة.

انطلقت المظاهرة من أمام دوار الفرن الواقع جنوب الناحية، وجابت احيائها الرئيسية، لتتحول في نهايتها إلى وقفة احتجاجية في دوار الشهداء، بدأت بالوقوف دقيقة صمت.

تخللها كلمة للإدارية في مجلس ناحية تل براك خولة الناصر، شجبت عبرها المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان، وقالت: "ارادت القوى المستعمرة عبر اختطاف القائد أوجلان استهداف إرادة جميع المكونات لكن مقاومة القائد والتفاف المكونات حول فكره وفلسفته أفشلت المؤامرة".

فيما تطرقت عضوة مؤتمر ستار في تل براك، عذراء الحسين، من جهتها للممارسات اللاأخلاقية والمخالفة للقانون بحق القائد عبد الله أوجلان المستمرة لليوم الراهن، داعية عموم الشعوب لرفع وتيرة النضال لكسر نظام العزلة والتعذيب المفروض على القائد أوجلان في إمرالي.

تربه سبيه

كما ونظم مجلس بلدة حلوة اجتماعاً حضره العشرات من أهالي البلدة، في ناحية تربه سبيه، في السياق نفسه.

بعد الوقوف دقيقة صمت، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة حلوة فهيمة تمو، إلى أهداف المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان. قائلة: "المؤامرة التي احيكت لاختطاف القائد أوجلان استهدفت إرادة شعوب المنطقة، لا تزال متواصلة ومستمرة، فاليوم تصعد دولة الاحتلال التركي من سياستها العدائية ضد الكرد والكردستانيين والديمقراطيين، تماشيا مع مصالح داعميها الخاصة، على حساب إرادة الشعوب.

وانتهى الاجتماع بعرض سنفزيون، تضمن مشاهد فيديو واقعية وأخرى تحاكي مراحل المؤامرة الدولي ضد القائد عبد الله اوجلان.

جل آغا

ونظم كذلك حزب الاتحاد الديمقراطيPYD في ناحية جل آغا اجتماعاً حضره أهالي الناحية والقرى التابعة لها، في مبنى المركز الثقافي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، كلمة أشاد من خلالها بفكر وفلسفة القائد أوجلان في حل أزمات نظام الحكم العالمي وفي الشرق الأوسط، مشيرا لما لفلسفة القائد عبد الله اوجلان دور كبير لتسير النضال والمقاومة ضد الطغاة والمحتلين في المنطقة".

ونوه أن التفاف الشعوب وتكاتفهم أفرغ المؤامرة من فحواها، عبر تصعيد النضال، داعيا في نفس الوقت للمواظبة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

وكذلك انتهى الاجتماع الجماهيري بعرض سنفزيون تضمن لمحة عن حياة القائد ومراحل المؤامرة الدولية ضده.

كما أدلى فدراسيون جرحى الحرب بشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، من أمام مركزهم في الناحية، قرأه عضو الفدراسيون دجوار علي باللغة الكردية.

بيان الفدراسيون أشار إلى أهداف الدول المتآمرة "سعت الدول الرأسمالية إلى إبعاد القائد عبدالله أوجلان عن شعبه وقطع الاتصال بينه وبين أفراد عائلته، وكسر إرادة الكرد الذين اتخذوا من فكر القائد أوجلان أساساً لنضاله، بالإضافة لفرض سيطرتها على الشرق الاوسط".

وأكد أن هذه الدول لم تكتفي باختطاف القائد أوجلان فحسب، بل بدأت بتشديد العزلة عليه من أجل إبعاد الشعوب عن فكره وفلسفته، لما تعد من مفتاح لحل كل الأزمات التي يعاني منها الشرق الاوسط، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك.

فدراسيون جرحى الحرب ندد خلال بيانه بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، واصفة إياها "بالدنيئة"، وشدد على مواصلة النضال على أسس ومبادئ فكر وفلسفة القائد أوجلان حتى تحقيق حريته الجسدية.

ديرك

وشجب القاطنون في مخيم روج الواقع في ناحية ديرك المؤامرة الدولية عبر بيان ادلي في المخيم.

البيان الذي قرئ من قبل إدارية المخيم حكيمة عمر، بين أن الشرق الاوسط يشهد احداثاً متسارعة ساهمت في خلق أزمات حقيقية الى يومنا هذا للقضاء على الفكر الديمقراطي واجهاض عملية السلام، وعملية اختطاف القائد أوجلان جزء لا يتجزأ من هذه المؤامرات التي تحاول اجهاض عمليات السلام.

وطالب البيان بتصعيد النضال، للضغط على الدولة التركية للكشف عن وضع القائد أوجلان الصحي.

(كروب/آ)

ANHA