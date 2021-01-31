أهالي ديريك يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيدة نالين زيلان

هذا وتوافد الآلاف من أهالي منطقة ديريك وكري لكي، بالإضافة إلى مجلس عوائل الشهداء، ووفود من قوات الأمن الداخلي (الأسايش) وقوات النجدة، إلى مركز الشهيد باور للشبيبة، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة نالين زيلان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة نوجيان خيركي، كلمة أكدت فيها: "أن وحدات حماية الشعب والمرأة حققت انتصارات على الأرض ضد المرتزقة ودافعت عن الإنسانية جمعاء".

كما ألقيت العديد من الكلمات باسم مجلس عوائل الشهداء في ديرك، ومؤتمر ستار، ومجلس مقاطعة قامشلو، ومجلس ناحية ديريك، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومجلس العشائر والأعيان، ركزوا فيها على ضرورة توحيد الصفوف في هذه المرحلة التاريخية التي تتطلب من الجميع الوحدة، والحفاظ على مكتسبات الثورة التي تحققت بدماء الشهداء من مختلف الشعوب، فضلًا عن التلاحم بين الشعوب والمكونات في شمال وشرق سوريا.

وتطرقت الكلمات إلى الحصار المفروض على مناطق الشهباء والشيخ مقصود، لافتة إلى صمت المنظمات الدولية والإنسانية حيال ما يتعرض له مُهجّرو عفرين من حصار تفرضه حكومة دمشق والدولة الفاشية التركية ومرتزقتها.

وبيّنت الكلمات أن الحل السوري مستحيل إذا تم إقصاء ممثلي مكونات شمال وشرق سوريا.

ونوهت الكلمات إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تأسست للدفاع عن كامل الشعب السوري دون أي تفرقة في المذهب أو الدين أو القومية أو اللغة.

كما ألفتت الكلمات إلى التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا، وخاصة ديريك ومنطقة شنكال، وأكدت ضرورة المقاومة في وجهها.

وبعد الانتهاء من الكلمات سُلمت وثيقة الشهيدة نالين زيلان إلى ذويها وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء.

(ع ع/ س ر)

ANHA