أهالي ديرك: من المؤسف استقبال الحريري على أرض كردستان

لا يزال الشارع الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا يندد بزيارة الحريري المدعوم من تركيا إلى جنوب كردستان، ولقائه المسؤولين هناك، برفقة وفد من المجلس الوطني الكردي.

وشجب أهالي ناحية ديرك في مقاطعة قامشلو استقبال البرزاني لنصر الحريري بالقول:" كيف لقائد كردي أن يستقبل عميلًا للاستخبارات التركية على أرض مقدسة".

وبدورها استنكرت زلفة بدرو زيارة رئيس ما يسمى الائتلاف السوري، نصر الحريري، إلى باشور كردستان وقالت:" هذه الزيارة أصعب من الويلات التي مرت بها المنطقة، إن أرض كردستان مقدسة، ويجب استقبال الشرفاء على هذه الأرض".

وأضافت زلفة "شعوب روج آفا ترفض زيارة الحريري إلى باشور كردستان، وكان المفروض قبل استقباله تذكّر شهادة هفرين وبارين، اللتان مُثّل بجسديهما أمام الرأي العام".

'كان على حكومة باشور محاسبة الحريري على جرائمه'

وأشارت زلفة" كيف لحكومة باشور أن تستقبل الحريري الذي انتهكت جماعته حرمة الأراضي والمقدسات، وعليها إعادة حساباتها حيال ما ترتكب بحق شعبنا وأهلنا، كان المفروض ألا تسمح له بالخروج من باشور ومحاسبته على ارتكاب ما تعرضت لها المناطق المحتلة".

وتطرقت زلفة إلى أن أهالي روج آفا يتألمون ويتأسفون على زيارة الحريري لباشور كردستان واستقباله من قبل حكومة الإقليم، الذي كان سببًا في هجرة أهلنا من مناطقهم ومدنهم وقراهم".

ونوهت زلفة إلى أن زيارة الحريري إلى باشور كردستان تأتي لتمزيق وحدة الصف الكردي وتشويه صورة الوحدة الكردية، وخاصة في ظل الحوار الكردي الكردي".

وتابعت زلفة "إن الحريري أهان الشعب الكردي والإدارة الذاتية التي تمثل إرادة شعوب المنطقة، والتي تنعم بالحرية والأمن والأمان"، واستغربت صمت الإقليم عن إهانة الحريري لمكتسبات وحقوق الشعب الكردي الذي شرد الأهالي ودمّر المدن والمناطق في شمال وشرق سوريا".

وأشارت زلفة إلى أنه كيف لحكومة باشور كردستان أن تستقبل الحريري الذي لا تزال يده ملطخة بدم الشهيدة هفرين، وتسمح له بإهانة مقدسات روج آفا وشهدائها، وكان من المفروض أن تساند حكومة إقليم كردستان وروج آفا والوقوف إلى جانبها".

وبدوره قال مروان تمر "إن نصر الحريري تاريخه أسود وحافل، ولم ينطق في حياته بكلمة واحدة تخدم الشعب الكردي".

وأشار تمر إلى أن الدولة التركية أرسلت عميلها إلى باشور كردستان، وكان على مسعود البرزاني عدم استقباله".

وأضاف تمر "إن الحريري تسبّب في اغتصاب النساء وبيعهن للمرتزقة في ليبيا، فمن المعيب والمؤسف استقباله على أرض كردستان"، مستنكرًا زيارة الحريري إلى باشور كردستان الذي لا يريد سوى مصلحته وتفكيك وحدة الشعب الكردي".

وأشار تمر إلى أن الشعب الكردي في روج آفا دافع عن مقدساته وأرضه وحارب الإرهاب وأي شخص يقوم بالتخريب، ولم يعتدِ على باشور كردستان، فقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة دافعت وقدمت تضحيات في سبيل حرية شعوب المنطقة".

"معيب جدًّا"

وبدورها استنكرت هدية عبد الله زيارة الحريري إلى باشور كردستان، ولم تتوقع من حكومة باشور كردستان استقباله في هذه المرحلة الحساسة التي يسعى فيها الجميع إلى التفاوض وتوحيد الصف الكردي".

وأضافت هدية "من المعيب والمخجل أن تستقبل حكومة باشور كردستان الحريري وكان عليها أن تخجل من عوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين عند استقبالها لشخصية تعلن عدائها بشكل علني للشعب الكردي".

وتطرقت هدية إلى اللواتي استشهدن وتم التمثيل بأجسادهن واعتقلن واغتصبن على يد داعش بأمر وتعليمات من الحريري، وكان الأجدر بحكومة الإقليم ألا تضع نفسها في هذا الموقف الذي أصبح حديث الشارع الكردي والرأي العام".

وناشدت هدية عبد الله حكومة باشور كردستان إعادة حساباتها والتراجع عن المخططات والمؤامرات التي يفرضها العدو بحق الأجزاء الكردستانية الأربعة، فالحريري لم يخدم شعبه، فكيف سيخدم قضيتنا، لذا لا نعترف بنصر الحريري ولا بمن يسير على خطاه".

(م ح)

ANHA