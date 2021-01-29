أهالي ديرك: لن نترك أرضنا وسندافع عن مكتسبات ثورتنا

بعد زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى العراق، وباشور كردستان، بدأ الاحتلال التركي يهدد مرة أخرى بشن هجمات على المنطقة، وخاصة شنكال ومدينة ديرك، في الوقت الذي تستمر فيه تهديدات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وعلى الحدود بين روج آفا وباكور وباشور كردستان، تتضح تحركات جيش الاحتلال التركي، وهذا يزيد من خطر شنّ الهجمات على المنطقة، ولكن وبالمقابل، لم تتوقف حياة الأهالي في مدينة ديرك وريفها، وهم يؤكدون على المقاومة، والدفاع عن مكتسبات الثورة.

وفي منطقة برآفي التابعة لمنطقة ديرك، منذ بداية الثورة، يتم استهداف المزارعين الذين يحاولون زراعة أراضيهم، أو حراثتها، أو جني المحصول، مما تسبب بمقتل المدنيين وخاصة المزارعين، وهذه المنطقة تتعرض للتهديدات والخطر محدق بها بشكل دائم.

وفي ظل التهديدات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، هناك خطر يواجهه الأهالي، ولكن بالرغم منذ ذلك، يقولون "لن نترك أرضنا، وسنقاوم".

أحد مواطني قرية عين ديوار، قال في لقاء مع وكالتنا، أن الاستقرار والأمن يخيم على منطقتهم، منذ بداية الثورة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى أي قوة أو إدارة أخرى، وتابع بالقول "الدولة التركية تتذرع وتدّعي أن الأمان هو هدفها عندما تشن هجمات على مناطقنا، ولكننا نرى ما حدث ويحدث في سري كانيه وعفرين وكري سبي، إذ ليس هناك سوى الخراب والدمار، لن نترك أرضنا، وسندافع عن أنفسنا حتى النهاية".

الرئيسة المشتركة لكومين قرية عين ديوار، عائشة حسن، أوضحت من جانبها أنهم يعيشون على أرض أسلافهم، ولن يتركوا تاريخهم وثقافتهم، وقالت إنهم سيحمون إرثهم التاريخي، وأضافت "هذه المنطقة هي أرض آبائنا وأجدادنا، ولن نتركها مهما حدث، ولا أحد يستطيع إبعادنا عن ديارنا، نحن لم ولن نهاجم أحد، ولكن إذا شن أي طرف هجومًا علينا، فلن نبقى دون رد، ولن نترك ديارنا ونتجه إلى أي منطقة أخرى، وبالتأكيد سندافع عن إرثنا التاريخي، ومكتسبات ثورتنا".

ويذكر أن قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية سيّروا دورية في تلك المنطقة الحدودية قبل يومين، وفي اليوم التالي، حلقت طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الروسية في المنطقة، فهناك تحركات عسكرية مستمرة في المنطقة، وبالرغم من ذلك يؤكد أهالي المنطقة، أنهم يعوّلون على قوتهم الجوهرية.

ANHA