أهالي ديرك: هجمات تركيّا تهدف إلى القضاء على مكوّنات المنطقة ومكتسباتها

يستمرّ الاحتلال التركي في همجيته واعتداءاته لتوسيع مناطق احتلاله في كردستان وتوسيع رقعة سيطرته على حساب شعوب المنطقة، وتطبيق الميثاق الملّي بادعاء محاربة قوات الكريلا.

وحول هذا الموضوع تحدّثت سيدي حنا من المكون الكلداني في ديرك لوكالتنا ANHA وقالت: "إنّ هدف الدولة التركية زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، وفي مناطق الإيزيديّين وشمال كردستان وجنوبها، والنيل منها، وهي مستمرة في هذه السياسة لتوسيع رقعة جغرافيتها وتحقيق طموحاتها في بناء أمجاد الدولة العثمانية".

ونوّهت سيدي: "إنّ المطلوب من جميع مكونات شمال وشرق سوريا وباكور كردستان وجنوبها توحيد الصفّ لمواجهة الدولة التركية العثمانية، ومخططاتها الاحتلالية ".

وبدوره قال عمر إسماعيل من أهالي ديرك: "إنّ هجمات الفاشية التركية على مناطق الدفاع المشروع هو القضاء على المكتسبات التي حقّقها الشعب الكردي ومحو وجوده".

وأضاف إسماعيل: "إنّ العزلة المفروضة على القائد ومنعه من اللقاء بموكليه وذويه دليل على فاشية الدولة التركية في إبعاد القائد عن الشعب".

ونوه إسماعيل: "إنّ هجمات الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع الهدف منها هو قطع الطريق أمام حركة التحرر الكردستاني، للتضييق على شنكال وشمال وشرق سوريا، فهذه المؤامرات هي تخطيط الفاشية التركية باحتلال مناطق أخرى قبل انتهاء اتفاقية أوشي لوزان والتي تنتهي في عام 2023".

وتطرّق إسماعيل: "إنّ احتلال مناطق قرة باغ في أرمينيا وارتكاب مجازر بحق الأرمن على مدى التاريخ يدل على نيّة الفاشية التركية بالقضاء على مكتسبات الشعوب ومحو وجودها، وخير مثال على ذلك احتلالها لإقليم عفرين ومنطقة كري سبي/تل أبيض وسري كاني".

وتابع إسماعيل: "إنّ تعيين مواطنين أتراك بصفة والي في سري كانيه ضمن الجغرافية السوريّة هو خرق للقانون، ويتّضح للقاصي والداني بأنّ الدولة التركية دولة محتلّة تتصرّف خارج حدودها وتغيّر ديمغرافية المناطق التي تحتلّها كما في منطقة الباب وجرابلس وعفرين وغيرها من المناطق المحتلة".

وناشد إسماعيل في نهاية حديثه: "جميع القوى الكردية إلى توحيد صفوفها لحماية المكتسبات، والوقوف في وجه مخطّطات ومؤامرات دولة الاحتلال التركيّة".

(إ)

ANHA