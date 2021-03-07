أهالي ديرك: استقبال البرزاني للحريري تأكيد على انكار حقوق الشعب الكردي

لاقى استقبال البرزاني لرئيس ما يسمى الائتلاف السوري نصر الحريري في باشور كردستان انتقادات لاذعة من قبل السياسيين والنشطاء والصحفيين الكرد على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الانتهاكات والمجازر اليومية التي يرتكبها ما يسمى بالجيش الوطني السوري والذي يعتبر الحريري واجهته السياسية.

وحول زيارة ما يسمى رئيس الائتلاف السوري نصر الحريري إلى باشور كردستان شجب أهالي ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو استقبال البرزاني لنصر الحريري مؤكدين بالقول:" كيف لقائد كردي أن يستقبل قاتل الشعب الكردي".

صالح صادق من أهالي ناحية ديرك قال "إن الذين يدعون منذ قرن بأنهم قادة الشعب الكردي ويطالبون بحقوق الشعب الكردي، فكيف لهم التفاوض والجلوس على طاولة واحدة مع شخصيات تنكر اللغة الكردية وحقوق الشعب الكردي".

ونوه صادق" بأن المجلس الوطني لا يملك شيئاً سوى المطالبة بالمحاصصة في إدارة شمال وشرق سوريا، فالمجلس الوطني الكردي والمعارضة السورية وعائلة البرزاني لا يخطون خطوة واحدة دون علم أردوغان، لذا لا يعملون إلا بإذن من أردوغان من خلال التعليمات والقرارات التي يفرضها عليهم أردوغان".

وتطرق صادق" إن تصريحات البرزاني حيال شنكال بأن المتواجدين والمدافعين عنها غرباء، وهذه التصريحات تخدم عدو الشعب الكردي، مسعود البرزاني قام بتسميم شقيقه، فكيف له أن يخدم الشعب الكردي".

وأشار صادق" أثناء مجزرة تل حاصل وتل عران أنكر مسعود البرزاني وجود ثورة ومجازر في شمال وشرق سوريا، فكيف لمسعود البرزاني أن يستقبل نصر الحريري الذي أنكر وجود الشعب الكردي ولغته وحلل دماء الشعب الكردي وسبي نسائهم وقتلهن".

وأشار صادق" إن تصريحات الحريري حول الشعب الكردي وصمت البرزاني واستقباله في باشور كردستان دليل على تأكيد البرزاني لإنكار حقوق الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا".

"على الشعب في باشور الكف عن صمته حيال سياسات البرزاني"

وقال صادق: " يتطلب من شعب باشور كردستان والأجزاء الكردستانية بأن ادعاء عائلة البرزاني بأنهم قادة الشعب الكردي ومطالبتهم بحقوقهم افتراء وعار عن الصحة، وهذه العائلة مهمتها فقط التسلط على مكتسبات وحقوق الشعب الكردي، فهذه العائلة ترفض أي مناضل وسياسي كردي يطالب بحقوق الشعب الكردي".

وتابع صادق" من المؤسف أن نضيف اسم الكردستاني ونقول عن هذا الحزب بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ونطالبهم ألّا يكونوا مشاركين في إراقة دم الشعب الكردي وعدم خدمتهم لعدو الشعب الكردي".

وأضاف صادق " مادامت هذه العائلة لا تملك القرار والإرادة في الوقوف في وجه عدو الشعب الكردي فعليها ألّا تشترك في إراقة الدم الكردي، وهي ليست صاحب إرادة فقط همها السلطة كشيوخ عشيرة والاستيلاء على خيرات البلاد، ولم تخدم قضية شعبها ووطنها".

وناشد صادق" شعب باشور كردستان الذي انتفض في وجه صدام حسين الذي ارتكب المجاز بحق الشعب الكردي، فكيف يصمتون حيال ممارسات عائلة البرزاني".

أنصار الحريري ارتبكوا المجازر بحق الكرد

وبدورها تتساءل المواطنة آسيا عبدالله" زيارة رئيس ما يسمى الائتلاف السوري نصر الحريري إلى باشور كردستان وما سبب زيارته ودعوته إلى باشور كردستان في الوقت الذي يدركه الجميع أنّ الحريري هو الواجهة السياسية لداعش".

وتابعت آسيا: " إن أنصار الحريري ارتكبت مجازر في عفرين وكري سبي وسري كانيه وسببوا في تهجير الآلاف من الأهالي وأسر الآلاف من المدنيين ونهب ممتلكاتهم".

ونوهت آسيا" إن الحريري يصرح بشكل يومي بإنهاء حقوق الشعب الكردي ووجودهم التاريخي ورفض لغتهم، لذا لن نقبل بأي دستور يمنع لغتنا الأم وإقصائنا في الوقت الذي تعتبر فيه الدول والمنظمات التعلم باللّغة الأم من حق الجميع".

"كان من واجب البرزاني دعم ثورة روج آفا"

وبدورها استنكرت المواطنة نسرين محمد زيارة ما يسمى رئيس الائتلاف السوري نصر الحريري إلى باشور كردستان الذي يعلن عداءه للشعب الكردي ومكتسباته الحقوقية والشرعية".

وأشارت نسرين" إن تصريحات نصر الحريري بعدم اعترافه باللغة الكردية ليس غريباً لأن هدفه هو إقصاء الشعب الكردي ومكتسباته".

وأشارت نسرين " ما حصل في باشور من مجازر من قبل الطاغية صدام حسين، يرتكبه اليوم أعداء الشعب الكردي في روج آفا بحق أبناء شعبنا، فكان من الواجب من قيادة باشور كردستان دعم أهلهم في روج آفا وليس استقبال عدو الشعب الكردي الذي لا يعترف بمكتسبات وحقوق شعبنا في روج آفا".

وناشدت نسرين محمد " شعب باشور كردستان والأجزاء الكردستانية بتوحيد صفوفهم في بناء وطن حر يخدم الشعب الكردستاني وشعوب المنطقة، وعدم الانجرار وراء مخططات الدول المحتلة".

(م ح)

ANHA