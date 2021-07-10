أهالي ديرك يودعون شهيدين إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد خبات

وتجمع الآلاف من أهالي منطقة ديرك وكركي لكي والقرى التابعة لها ووفد من الإدارة الذاتية، أمام مشفى الشهيد "هوكر" في مدينة ديرك، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد ريزان حسن، والشخصية الوطنية الشهيد محمد أحمد علي. وبعد استلام المشيعين جثماني الشهيدين من مشفى الشهيد هوكر، توجهوا بموكب مهيب ضم المئات من السيارات صوب مزار الشهيد خبات ديرك.

بعد وصول موكب التشييع إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ألقاها الرئيس المشترك لهيئة الداخلية كنعان بركات وقال فيها: " إن المرحلة التي تمر بها المنطقة في غاية الصعوبة، إن الهجمات التي تتعرض لها المنطقة لا تستهدف روج آفا بل تستهدف حركة التحرر الكردستانية في الأجزاء الكردستانية الأربعة".

وتابع بركات:" إن الشعب الكردي في هذه المرحلة يتطلع إلى توحيد الصف الكردي وقواته ضد الهجمات التي تتعرض لها الأجزاء الكردستانية الأربعة".

تلتها قراءة وثيقتي الشهيدين وتسليمهما إلى ذويهما وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

ومن ثم حمل رفاق درب الشهيدين الجثمانين إلى مزار الشهيد خبات ليواريا الثرى في مثواهما الأخير وسط الشعارات التي تمجد الشهداء.

ANHA