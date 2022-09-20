أهالي ديرك يودعون جثمان الشهيد مروان دربنديخان ليوارى الثرى في السليمانية

تجمّع المئات من أهالي مدينة ديرك ومنطقتي كوجرات وبرآف أمام المشفى الوطني في الناحية، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الشهيد مروان دربنديخان، الاسم الحقيقي آلان جمال الذي استشهد في 16 كانون الثاني عام 2021، في الشهباء أثناء تأديته واجبه العسكري، ومن ثم نقله إلى معبر سيمالكا الحدودي؛ ليوارى الثرى في مسقط رأسه بمدينة السليمانية بباشور.

ورافق موكب الشهيد مروان دربنديخان إلى معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور، العشرات من السيارات وسط ترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

لدى وصول الأهالي إلى ساحة المعبر، كان في استقبالهم عائلة الشهيد مروان دربنديخان، ليقفوا هناك دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكر القيادي في وحدات حماية الشعب محي الدين خيركي، خلال كلمة، جميع الشهداء وثمّن التضحيات التي قدمّوها في شمال وشرق سوريا في سبيل الحفاظ على مكتسبات الثورة.

بدوره، أشاد عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، حسن حمزة، بمشروع الأمة الديمقراطية واصفاً إياه بـ "الجامع لمكونات شعب شمال وشرق سوريا وتوحيد نضاله ضد دولة الاحتلال التركية والأنظمة الاستبدادية والمستعمرة".

وتحدث باسم العائلة خال الشهيد، أردلان شيخ صادق، وقال "لا يوجد فرق بين الأجزاء الكردستانية، نحن فخورون بشهادة مروان في سبيل تراب هذا الوطن، ونثمّن جهود أهالي روج آفا في مساعدة العائلة لنقل جثمان الشهيد مروان عبر معبر سيمالكا ليوارى الثرى في مسقط رأسه".

ثم قرئت وثيقة الشهيد مروان دربنديخان من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك، محمود أحمد، وسلمت لذويه وسط زغاريد الأمهات.

ثم حمل رفاق درب الشهيد مروان جثمانه على الأكتاف وتوجهوا به إلى معبر سيمالكا؛ ليتم نقله إلى باشور ويوارى الثرى في مثواه الأخير بمدينة السليمانية.

(ع ع/آ)

ANHA