أهالي ديرك يودعون الشهيدة شرفين إلى مثواها الأخير في مزار الشهيد خبات

حيث تجمع المئات من أهالي منطقة ديرك وكركي لكي والقرى التابعة لها، بالإضافة لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، أمام مشفى الشهيد "هوكر" للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيدة شرفين عباس، وعند استلام المشيعين جثمان الشهيدة، توجهوا بموكب مهيب ضم المئات من السيارات صوب مزار الشهيد خبات ديرك.

لدى وصول الموكب إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة باسم وحدات حماية المرأة ألقتها القيادية كردستان أحمد التي قدمت العزاء لذوي الشهيدة ورفاقها المقاتلين والمقاتلات، وقالت: "إن العدو يستخدم جميع أنواع الأسلحة الفتاكة للقضاء على إرادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة عامة، إلا أن إرادتنا وعزيمتنا وتمسكنا بنهج شهدائنا لن يسمح لأعداء شعبنا بنيل ما يبتغونه وسيسطر التاريخ ملاحم قواتنا في وجه أعتى الجماعات الإرهابية وداعميها".

وبدورها تحدثت باسم مجلس عوائل الشهداء في ديرك ونسة شاويش وقالت: " لا نستطيع التحدث في حضور جثامين الشهداء، لأن تضحياتهم أكبر من كل حديث، فبنضالهم وتضحياتهم نعيش اليوم على هذه الأرض بكرامة ومازال الطريق أمامنا طويلاً لتحرير كل شبر من أرضنا المحتلة، وإننا لنجدد العهد لشهدائنا بمواصلة نضالهم حتى تحقيق الأهداف التي ناضلوا وضحوا بحياتهم في سبيلها".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقة الشهيدة من قبل مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي وسلمت لذوي الشهيدة وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

ثم تحدث عبدالصمد عباس والد الشهيدة شرفين وقال: "أفتخر بشهادة ابنتي شرفين لأنها ضحت بنفسها على طريق الشرف والكرامة، ونعاهد شعبنا ومكونات المنطقة على السير على خطا الشهداء حتى تحقيق حلمهم".

ومن ثم حمل رفاق درب الشهيدة جثمانها على الأكتاف ليوارى الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/ل)

ANHA