أهالي ديرك يستنكرون ممارسات الاحتلال التركي خلال التظاهرة

وتوافد أهالي ناحية ديرك ومنطقتي الكوجرات وبرآف إلى ساحة آزادي للخروج في مظاهرة، رفعوا فيها صور الشهداء، ولافتات كتب عليها "لندحر الاحتلال ولنحمي قيم ثورتنا، لندحر الاحتلال وننهي العزلة على إمرالي".

انطلقت التظاهرة من ساحة آزادي وجابت شوارع مدينة ديرك وسط إغلاق المحال التجارية، وتوجهوا صوب ساحة كنيسة ماردودو لتتحول التظاهرة إلى تجمع جماهيري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي لناحية ديرك محمد عبد الرحمن كلمة قال فيها: "إن المرحلة التي تمر بها المنطقة فرصة تاريخية لشعوب المنطقة لنيل حريتها والحفاظ على مكتسبات الثورة".

وقال عبد الرحمن: "إن الاحتلال التركي احتل العديد من مناطق شمال وشرق سوريا لتغيير ديموغرافيتها وتوطين مرتزقتها، حيث يتعرض سكان المناطق المحتلة لأبشع الممارسات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من نهب وسلب وتجاوزات بحق النساء والأطفال.

وانتهت التظاهرة وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تُحيي المقاومة.

ANHA