أهالي ديرك يشيّعون شهيدين إلى مزار الشهيد خبات ديرك

تجمّع المئات من أهالي منطقة ديرك وكركي لكي والقرى التابعة لها أمام مشفى الشهيد "هوكر" للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين "المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب باران جيجك، الاسم الحركي جوان آمد الذي استشهد إثر حادث سير، أثناء تأديته لمهام عسكرية في الـ 3 من أيار الجاري بمدينة الحسكة، والشهيدة أمينة دميرتاش، الاسم الحركي دستان روني والتي استشهدت في مدينة الحسكة إثر مرض عضال في الـ 30 من نيسان.

وبعد استلام المشيّعين جثمان الشهيدين، دستان روني وجوان آمد، من مشفى الشهيد هوكر، توجهوا بموكب مهيب ضم المئات من السيارات إلى مزار الشهيد خبات ديرك.

وبعد وصول موكب التشييع إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة، آفا شين عفرين، كلمة قالت فيها "لن نرضخ للمحتل ولن نركع، لأننا تعلمنا من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي أنار طريقنا، ولن نتراجع عن نهج ودرب الشهداء مهما كلفنا ذلك".

كما ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء في ديرك، حقي جودي، كلمة، قال فيها "شهداؤنا صنعوا من الموت حياة، هذه هي حقيقة الشهداء، ونحن مدينون لتضحيات هؤلاء الشهداء الذين سجلوا أروع ملاحم البطولة في الفداء والدفاع عن الإنسانية جمعاء".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقتا الشهادة للشهيدين، من قبل مجلس عوائل شهداء كركي لكي وسلمتا إلى مجلس عوائل الشهداء في ديرك وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

وحمل رفاق درب الشهيدين جثمانهما ليواريا الثرى إلى جانب رفاقهما في مزار الشهيد "خبات ديرك".

(ع ع/د ج)

ANHA