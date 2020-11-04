أهالي ديرك يشيّعون جثامين أربعة شهداء إلى مثواهم الأخير

وتجمّع المشيّعون أمام مشفى ديرك، لاستلام جثمان الشهيد سيراج حسن، والشهيد محمد وحيد جبر، والشهيد مسعود تاشكن الاسم الحركي دمهات سيرتي، والشهيد مصطفى علي، الاسم الحركي شيار.

وبعد استلام جثامين الشّهداء انطلق الموكب الذي ضمّ عشرات السيارات المزيّنة بصور الشّهداء، متوجّهاً صوب مزار الشّهيد خبات بديرك.

ولدى وصول المشيّعين إلى المزار، حمل رفاق الشهداء جثامين الشهداء على الأكتاف وساروا بهم نحو ساحة المزار، وهناك بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء حسن عبيد الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة كلمة، قال فيها: "في شخص الشهداء الأربعة نستذكر جميع شهداء حركة التحرّر الكردستاني، الذين قدّموا أرواحهم في سبيل حرية الشعوب".

وأضاف عبيد: "إنّ جميع المؤامرات التي تحاك ضدّ روج آفا وشمال وشرق سوريا باءت بالفشل بفضل تلاحم الشعوب واختلاط الدماء في جبهات القتال ضد الاحتلال التركي ومرتزقته وجميع المخطّطات الدولية".

كما تحدّث القيادي في قوات أسايش ديرك زنار حاجي، وقال: "مهما قدّمنا من تضحيات سنتابع مسيرة رفاق دربنا لتحقيق الأمن والأمان في شمال وشرق سوريا حتّى تحقيق حلم الشهداء".

وبدورها تحدّثت باسم عوائل الشّهداء فيان جودي، وقالت: "نتيجة تلاحم الشّعوب في شمال وشرق سوريا وبفضل دمائهم الطّاهرة انتصرت فلسفة الديمقراطيّة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قُرئت وثائق الشهداء من قبل مجلس عوائل شهداء كركي لكي، وسلّمت لذويهم.

ثمّ حمل رفاق السّلاح جثامين الشّهداء ليواروا الثرى في مثواهم الأخير في مزار الشهيد خبات، وسط زغاريد الأمّهات وترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة الشهداء.

(ع ع/إ)

ANHA