أهالي ديرك يشيّعون عضو حركة المجتمع الديمقراطي لزكين عثمان إلى مثواه الأخير

واحتشد المئات من أهالي منطقة ديرك وكركي لكي وجل آغا أمام مشفى الشهيد هوكر؛ لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد لزكين عثمان عضو، حركة المجتمع الديمقراطي، الذي استشهد في الحسكة بتاريخ 17 كانون الأول الجاري جراء إصابته بفيروس كورونا.

وبعد استلام المشيعين النعش من مشفى الشهيد هوكر، توجهوا في موكب إلى مزار الشهيد خبات، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ألقت بعدها ونسة شويش، باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك، كلمة توجهت فيها بالعزاء لذوي الشهيد.

وذكرت مناقب الشهيد"لم يتردد في الدفاع عن مكتسبات ثورة شعوب شمال وشرق سوريا، كان مناضلاً يساعد الجميع ويساند المقاتلين في الجبهات القتالية".

ومن ثم أكد ابن شقيق الشهيد، رشيد عثمان، خلال كلمة ألقاها، أن شعوب شمال وشرق سوريا مستمرة في السير على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر.

قرئت وثيقة الشهيد وسلمت إلى ذويه، ومن ثم وري جثمانه الثرى، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء.

(ك-ع/آ)

ANHA