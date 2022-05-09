أهالي ديرك يشيعون جثمان الشهيدة روجدا باكور إلى مثواها الأخير

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الشهيد هوكر، متجهاً صوب مزار الشهداء بمشاركة المئات من أهالي منطقة ديرك ونواحيها الأربعة.

ولدى الوصول إلى ساحة المزار، وقف المشيعون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو سيد رضا كلمة قال فيها: "الشهيدة بهار تعرفت على حركة التحرر الكردستانية في سن مبكر لم تتجاوز، واعتقلت وأصيبت بجروح عدة مرات خلال نضالها ضمن حركة التحرر الكردستانية".

وتابع سيد" إن الشهيدة بهار لم تتوقف لحظة عن نضالها رغم تعرضها للاعتقال والتعذيب، وبعد الإفراج عنها التحقت مجدداً بالحركة لإكمال مسيرتها التي عاهدت رفاق دربها والقائد أوجلان على مواصلتها".

بدوره، تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، جوان حسن وقال: "إن الأجزاء الكردستانية تمر بمرحلة حساسة ويقع على عاتق مجلس عوائل الشهداء وجميع شعوب ومكونات المنطقة القيام بواجبهم والسير على خطا الشهداء والوقوف في وجه كل مؤامرات ومخططات الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها".

كما تحدثت باسم حركة الثقافة والفن الديمقراطي، العضوة في كومين سينما، صافيناز عبدكي قائلة "إن الواجب الملقاة على عاتقنا هو السير على خطا الشهداء، والتمسك بالأرض التي رويت بدمائهم، لذا على الجميع القيام بواجبه وتنظيم نفسه ليكون لائقاً بقيم وميراث ودماء الشهداء".

ثم قرئت وثيقة الشهيدة روجدا باكور من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمود محمد وسلّمت إلى ذويها، ليوارى جثمانها الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

يذكر أن الإدارية في حركة الثقافة والفن الديمقراطي روجدا باكور الاسم الحقيقي بهار يشليورت قد استشهدت إثر مرض عضال.

(ع ع- س م/ ف)

ANHA