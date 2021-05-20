أهالي ديرك يشيعون جثمان المقاتل غمكين آزادي إلى مثواه الأخير

حيث تجمع المئات من أهالي منطقة ديرك وكركي لكي والقرى التابعة لها، بالإضافة لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الأحزاب السياسية أمام مشفى الشهيد "هوكر" للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد غمكين آزادي، وعند استلام المشيعين جثمان الشهيد من مشفى الشهيد هوكر، توجهوا بموكب مهيب ضم المئات من السيارات صوب مزار الشهيد خبات ديرك.

بعد وصول موكب التشييع إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة قائد المجلس العسكري في إقليم الجزيرة حسين سلمو الذي قال: " إن لشهر أيار قدسية لدى الشعب الكردي لأنهم قدموا عظماء في سبيل حرية الشعوب وكرامتها، مضيفاً أن الاحتلال التركي لم يتوقف لحظة عن إبادة الشعب الكردي".

وأشار سلمو" إن الفاشية التركية تحاول عبر ترسانتها العسكرية إبراز قوتها لتهديد شعوب المنطقة، إلا أننا نملك قوة من فكر وفلسفة القائد والسير على خطى الشهداء ولا يمكن لأي قوة القضاء على قوتنا وإرادتنا".

وبدوره تحدث باسم عوائل الشهداء في ديرك حقي جودي وقال: " في شخص الشهداء أدركنا حقيقة الإنسانية، لأنهم حقيقة الحياة وكرامة الإنسانية، ولولا الشهداء لم نصل إلى هذه المرحلة".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقة الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي وسلمت إلى مجلس عوائل شهداء ديرك وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

وحمل رفاق درب الشهيد جثمان المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب غمكين آزادي إلى مزار الشهيد خبات ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/ل)

ANHA