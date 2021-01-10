أهالي ديرك يشيعون الشهيد كروان إلى مثواه الأخير

توافد المئات من أهالي منطقة ديرك إلى مزار الشهيد خبات ديرك لتشييع جثمان المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب هيمن إحساني الاسم الحركي كاروان عفرين الذي استشهد في الـ 2 من كانون الثاني الجاري في مدينة حلب.

حيث تجمّع المئات من أهالي منطقة ديرك وكركي لكي والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى أعضاء مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الأحزاب السياسية أمام مشفى الشهيد "هوكر" للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد هيمن إحساني.

بعد استلام المشيعين جثمان الشهيد من مشفى الشهيد هوكر، توجهوا في موكب مهيب ضم المئات من السيارات باتجاه مزار الشهيد خبات ديرك.

وفي المزار، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل القيادي في وحدات حماية الشعب محي الدين خيركي والذي جدد عهده لجميع الشهداء وقال:" نقول لكافة الشعوب بأننا بإرادتنا القوية والروح الفدائية سنتوجه إلى كافة جبهات القتال في سبيل حماية مكتسبات شهدائنا، ونعاهد الشهيد كاروان وجميع الشهداء بالانتقام والسير على دربهم حتى تحقيق أهدافهم".

وبدوره تحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي دلير كوجر واستذكر في شخص الشهيد كاروان عفرين جميع شهداء الحرية وقال: "دماء شهدائنا كفيلة بتوحيد الصف الكردي الذين قدموا من الأجزاء الكردستانية لنصرة ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وتابع كوجر" إن نجاح الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اعتمد على الخط الثالث المستمد من فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية الذي نادى به فيلسوف العصر عبد الله أوجلان، ودعا إلى العيش والتعايش المشترك بين المكونات".

وبعد الانتهاء من الكلمات تليت وثيقة الشهيد من قبل مجلس عوائل شهداء كركي لكي وسلمت إلى مجلس عوائل الشهداء في ديرك وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

وحمل رفاق درب الشهيد جثمانه ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط ترديد الشعارات.

(ع ع /م ح)

ANHA