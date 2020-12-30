أهالي ديرك يشيعون الشهيد أحمد إلى مثواه الأخير

توافد الآلاف من أهالي مدينة ديرك إلى المشفى الوطني في ناحية ديرك لإلقاء نظرة الوادع الأخيرة على جثمان الشهيد أحمد عرعور الذي استُشهد إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وتجمّع المشيعون أمام مشفى ديرك، لاستلام جثمان الشهيد أحمد عرعور، وبعد استلام جنازة الشهيد انطلق الموكب الذي ضم عشرات السيارات من المشفى وتوجهوا إلى مزار الشهيد خبات ديرك.

ولدى وصول المشيعين إلى المزار، حمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف، وساروا به نحو ساحة المزار، وهناك بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، وإلقاء كلمة من قبل الإداري في قوات الأمن الداخلي بناحية ديرك أيمن إبراهيم، وقال: " عند قراءة صفحات ثورة روج آفا يتطلب من القارئ أن يتمعن في تضحيات أبناء هذا الشعب المناضل الذي قدّم الغالي والنفيس في سبيل كرامة وحرية الشعوب".

وتابع ابراهيم" إن ثورة روج آفا انبثقت من فكر وفلسفة القائد الأممي الذي أصبح نبراسًا وطريقًا للثوار والمقاتلين والتواقين إلى حريتهم والدفاع عن مقدساتهم وكرامتهم".

وبدوره تحدث الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك صاحب عثمان، وتقدم بالعزاء لزوجة الشهيد وذويه ولجميع شعوب شمال وشرق سوريا، مضيفًا إن ثورة روج آفا أصبحت مثالًا للعالم لتلاحم الشعوب، واختلاط دمائها في جبهات القتال".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قُرأت وثيقة الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء وسلّمت إلى ذويه، وباسم أسرة الشهيد ألقى سامي عرعور عمّ الشهيد كلمة قال فيها:" إن ثورة روج آفا حققت العدالة بين مكونات وشعوب شمال وشرق سوريا، ولم تميّز بين أي مكون أو عرق أو ملة".

وحُمل نعش الشهيد على أكتاف رفاق دربه ليوارى الثرى في مثواه الأخير بمزار الشهيد خبات ديرك وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/ م ح)

ANHA