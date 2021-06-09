أهالي ديرك يشجبون سياسيات الديمقراطي الكردستاني

اجتمع المئات من أهالي ومكونات ناحية ديرك التابعة لإقليم الجزيرة من الكرد والعرب والسريان في دوار آزادي شمال الناحية رافعين أعلام وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء ويافطة كُتب عليها" بالشهداء انتصرنا... وبروح شهداء مقاومة الكرامة سنقاوم وندحر الاحتلال ".

انطلقت المسيرة من دوار آزادي وجابوا الشارع العام مروراً بالسوق المركزي وعند وصولهم إلى ساحة المرأة الثورية وقفوا دقيقة صمت تحية لأرواح الشهداء.

بعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم كلمة استنكر في بدايته سياسة حزب الديمقراطي الكردستاني تجاه قوات الكريلا ودعمها لدولة الاحتلال التركي و أشار إلى أن قوات الكريلا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الممارسات و قصف الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع و مخيم مخمور للنازحين.

محمد نوه إلى أن سياسة الدولة التركية ليست بجديدة على الشعب الكردي فمنذ مئات وآلاف السنين وهي تحارب لإنهاء وجوده واستعمار مناطقه إلا إن الشعب الكردي لم يرضى لهذه السياسات.

الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك وجه بدوره وباسم الشعب الكردي نداءاً إلى الشعب الكردي في باشور كردستان بالانتفاض ضد سياسات الديمقراطي التي تحارب الشعب الكردي وفقاً لمصالح الدولة التركية التي تتحكم في حكومة باشور كردستان.

محمد عبد الرحيم أكد أن وجود قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان هي ضمانة لعدم احتلال باشور كردستان من قبل الدولة التركية التي قامت بإنشاء مقرات عسكرية لها هناك.

عبد الرحيم ناشد حكومة باشور كردستان وحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستيقاظ من سباته والعودة إلى الصف الكردي من خلال الاتفاق مع قوات الكيريلا الذين لم ولن يحاربوا قوات البيشمركة كما تدعي بعض وسائل الإعلام التابعة لحكومة باشور كردستان والهادفة إلى خلق الفتنة بين الأحزاب الكردية.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(آ د)

ANHA