أهالي ديرك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد مرفان ديرك

تجمع أهالي ديرك ومنطقتي كوجرات وبرآف ومجلس عوائل شهداء ديرك ومؤسسات المجتمع المدني، أمام مدخل القرية للتوجه إلى الصالة التي أقيمت فيها مراسم عزاء المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية مرفان ديرك والذي استشهد أثناء القيام بواجبه العسكري في مدينة ديرك.

المعزون رفعوا صور الشهيد مرفان، والقائد عبد الله أوجلان إلى جانب أعلام مجلس عوائل الشهداء، وسط ترديد الشعارات التي تخلد وتمجد الشهداء.

بعد وصولهم إلى الصالة وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى باسم القوات العسكرية، روجهات حسكة كلمة، قال فيها: "يشن الاحتلال التركي هجمات متواصلة للقضاء على إرادتنا وهوية شعب المنطقة، إلا أن تلاحمنا ومقاومة قواتنا في شمال وشرق سوريا، تفشل هذه الهجمات".

وعاهد على "الاستمرار في المقاومة والنضال حتى الرمق الأخير، لحماية مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا".

بدورها أكدت الإدارية في مؤتمر ستار في ديرك، غالية محمد، على انتقامهن من هجمات الاحتلال التركي وجرائمها عبر تصعيد نضالهن حتى دحره.

من جهته، حث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك، محمد عبد الرحمن، شعب شمال وشرق سوريا على تنظيم صفوفه ومؤسساته وفق مبدأ حرب الشعب الثورية للحفاظ على مكتسبات الثورة التي تأسست بفضل دماء الشهداء ونضال شعوب المنطقة.

فيما شدد عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمد شرف، في كلمة له على أنه "لا خيار لدينا سوى المقاومة وتقديم التضحيات في سبيل حرية وكرامة شعوبنا التي تنتهج فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وفي ختام الكلمات، ألقى مدير المكتب الإعلامي لوحدات حماية الشعب، سيامند علي، كلمة باسم عائلة الشهيد مرفان ديرك، وقال: " إن هدف شعوب شمال وشرق سوريا هو بناء وطن حر وديمقراطي، ورغماً عن جميع الهجمات التركية سنستمر في المقاومة على هذه الأرض التي رويت بدماء شهدائنا الأبرار".

قرئت بعدها وثيقة الشهيد أسد صلاح الدين، من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمود محمد، وسلمت إلى ذويه وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/آ)

ANHA