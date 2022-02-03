أهالي ديرك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد محي الدين ديرك

تجمع المئات من مجلس عوائل شهداء ديرك ومؤسسات المجتمع المدني، أمام مركز عوائل الشهداء للتوجه إلى خيمة عزاء الشهيد محي الدين الذي استشهد في قرية كركندال أثناء القصف الوحشي التركي على محطة الكهرباء الرابعة.

وانطلق المشاركون من أمام مجلس عوائل شهداء ديرك وسط السوق المركزي، وتوجهوا صوب خيمة العزاء.

وبعد وصول المشاركين إلى الخيمة وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك، نايف حسن كلمة باسم عوائل الشهداء في ديرك وقال: " إن هذه الهجمات مؤامرة دولية للقضاء على مكتسباتنا، إلا أن تلاحمنا ومقاومة قواتنا في شمال وشرق سوريا، أفشلتها وأصبحت القضية الكردية والوجود الكردي المسألة الرئيسة في الشرق الأوسط والعالم".

أضاف حسن" إن أخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا أثبتت للعالم أجمع تضحيات ومقاومة الشعوب في وجه المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة، ولا يمكن لهذه المخططات أن تجدي نفعاً لأن شعوب المنطقة باتت تدرك المخططات والمؤامرات التي تحاول النيل من مكتسباتها".

بدوره، أكد الرئيس المشترك لاتحاد نقابة المهندسين في ديرك، محمد سعدون أن "شعوب المنطقة لا تريد الحرب، ولكن فُرضت عليها، لذا لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي".

تابع "لا خيار لدينا سوى المقاومة وتقديم التضحيات في سبيل حرية وكرامة شعوبنا، ولا يمكن ان نقبل بالذل والعار والاستسلام، لأننا أصحاب حق".

وانتهت مراسم العزاء بالشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

(ع ع/ف)

ANHA