أهالي ديرك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد كاباري

تجمع المئات من أعضاء مجلس عوائل شهداء ديرك وأعضاء المؤسسات الثقافية والخدمية والصحية والأمنية، أمام مركز عوائل الشهداء في ديرك، للتوجه إلى مركز الشهيد باور لحركة الشبيبة الثورية السورية لتقديم واجب العزاء لذوي أحمد كاباري.

وكان عضو حركة المجتمع الديمقراطي أحمد كاباري (الاسم الحقيقي أحمد جفيك)، قد استشهد في 8 آذار الجاري، إثر نوبة قلبية حادة في مدينة قامشلو.

هذا وزينت ساحة مركز الشهيد باور بصور الشهيد أحمد وصور القائد عبد الله أوجلان، لاستقبال وفود المعزين فيها.

بعد وصول الأهالي والوفود المعزية إلى الساحة وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ديرك، ونسة شويش، كلمة قالت خلالها: "العم أحمد كان مثالاً للروح النضالية والمقاوِمة، رغم تقدمه بالسن ناضل في أماكن ومناطق متفرقة دون تردد".

مشددة على ضرورة التمسك بنهج الشهداء والسير على خطاهم، وتابعت: "شهدائنا هم هويتنا ووجودنا".

بدوره أشار محمد عبدالعزيز الذي ألقى كلمة باسم حركة المجتمع الديمقراطي، إلى ضرورة تصعيد النضال وتنظيم الصفوف للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات ومقاومة الشهداء.

بعدها قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك محمود أحمد وثيقة الشهيد وجرى تسليمها إلى ذويه وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/آ)

ANHA