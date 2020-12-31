أهالي ديرك يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد

توافد الآلاف من أهالي ناحيتي ديرك وكركي لكي إلى قرية سليمة التابعة لناحية ديرك مسقط رأس الشهيد والعضو في قوى الأمن الداخلي، أحمد عرعور، لتقديم واجب العزاء لذويه.

وشارك في مراسم العزاء الآلاف من الأهالي ومجلس عوائل الشهداء وقوى الأمن الداخلي وقوات النجدة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى القيادي في قوى الأمن الداخلي في ناحية ديرك أسد عبد العزيز كلمة، قال فيها "سنتابع مسيرة الشهداء للحفاظ على منجزات ومكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا التي تحققت بدمائهم الطاهرة، والوقوف في وجه المخططات والألاعيب التي يخططها النظام البعثي والفاشية التركية لإثارة النعرات والفتنة بين أخوة الشعوب".

كما ألقيت العديد من الكلمات باسم مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي، وركزت الكلمات على رفع وتيرة النضال والمقاومة ضد أي خطر محدق بأمن المنطقة.

وبعد الانتهاء من الكلمات قُرئت وثيقة الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهيد، وسُلّمت إلى ذويه وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

وبدورهم عاهد ذوو الشهيد بالسير على خطا الشهداء حتى تحرير كامل أراضي شمال وشرق سوريا من المحتلين والمرتزقة.

(ع ع /م ح)

ANHA