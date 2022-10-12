أهالي ديرك ينددون بالقصف التركي لسيارة مدنية في ريف المدينة

وتجمع الأهالي في مكان الاستهداف قرب مخيم نوروز لمهجري سري كانيه وكري سبي.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره الأهالي من قبل حسين رمضان عضو مجلس عوائل الشهداء.

وذكر البيان إن هذه الاستهدافات المستمرة "تثبت تورط الدول الضامنة التي تقف صامتة حيال هذه الجرائم والمجازر التي ترتكبها الفاشية التركية بحق المواطنين".

وتابع البيان" إننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه المجازر التركية بحق أبناء المنطقة وسنقتص من الخونة الذين يساندون الفاشية التركية ومرتزقتها، لذا نعاهد شعبنا بالانتقام لشهدائنا وتصعيد النضال ضد الفاشية التركية ومرتزقتها والخونة المتعاملين معها".

وكانت مسيرة للاحتلال التركي استهدفت مساء اليوم سيارة بالقرب من مخيم نوروز في منطقة ديرك أثناء عودتها من مراسم استذكار الشهيدة هفرين خلف.

(ع-ع/ك)

ANHA