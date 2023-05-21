أهالي ديرك ينددون باعتداءات القوات العراقية على مخمور

خرج المئات من أهالي ناحية ديرك في مظاهرة للتنديد بمحاولات القوات العراقية تطويق مخيم مخمور.
خبر 2023-05-21T21:24:00 قامشلو

وشجب المئات من أهالي ديرك وقرى كوجرات وبرآف، قيام القوات العراقية بمحاولة تطويق مخيم مخمور بالأسلاك الشائكة ووضع الأبراج وفرض الحصار على المخيم.

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وبدأت المظاهرة من ساحة الحرية مروراً بشوارع الناحية، وتوقف المشاركون وسط السوق المركزي، وبعد الوقوف دقيقة الصمت، القت ادارية في مؤتمر ستار بديرك بنفش عبدو كلمة شجبت من خلالها أفعال القوات العراقية تجاه مخيم مخمور، والاعتداء على ساكنيه.

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واكدت" من خلال هذه المظاهرة نساند أهلنا في مخيم مخمور الذين دوماً ما يقاومون في وجه المخططات التركية وينتفضون أمام الظلم والذل".

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تحيي المقاومة وتندد بالحصار على مخمور.

( ك ع /سـ)

ANHA


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