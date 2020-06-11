أهالي ديرك يجددون العهد بالسير على خطا الشهداء

توافد الآلاف من أهالي منطقة ديرك ونواحيها إلى مركز الشهيد باور للشبيبة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء: خلات حاجي، الاسم الحركي شيلان جودي، خويندا حسن، الاسم الحركي زنارين خويندا، سليم حاجي، الاسم الحركي جسور مدني، محمد عساف، الاسم الحركي جودي ديريك، والقيادي الشهيد قاسم أنكين.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم كلمة قال فيها: " في شخص القيادي قاسم أنكين نستذكر جميع شهداء الحرية الذين أصبحوا منارة للأجيال، نحو المستقبل.

وأضاف مسلم "وفي ظل نظام ديمقراطي نعيش على هذه الأرض بقيمنا الإنسانية، حيث يجمعنا التآخي والعيش المشترك بين المكونات، واختلطت الدماء في خندق واحد في سبيل تحرير الأرض والعرض والكرامة".

كما ألقى القيادي في وحدات حماية الشعب حميد عمر كلمة توجه فيها بالعزاء لذوي الشهداء، معاهداً بالسير على خطا الشهداء وتحقيق حلمهم، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تصعيد النضال ضد جميع المجموعات الإرهابية، المدعومة من الاحتلال التركي، "لأن عدونا لا يفرق بين أي مذهب أو مكون وعرق".

كلمة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ألقاها الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل حسين العلي، وقال فيها "القائد عبدالله أوجلان وصف الشهداء بأنهم قادتنا المعنويون، وبفضل دماء الشهداء اتحدت الشعوب في شمال وشرق سوريا، واختلطت الدماء في خنادق الشرف، وهم ثمن الحرية والديمقراطية والنصر والانتصار ورفع الظلم والاستعباد عن رقاب الشعوب وإعادة الحقوق إلى أصحابها".

كما أُلقيت خلال المراسم كلمات باسم مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار توجهت بالعزاء لذوي الشهداء وعاهدوا بالسير على خطاهم.

وبعد الانتهاء من الكلمات تليت وثائق الشهداء من قبل مجلس عوائل شهداء كركي لكي وسُلمت إلى ذويهم الذين أكدوا بدورهم السير على خطا أبنائهم، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA