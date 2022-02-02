أهالي ديرك يدلون ببيان استنكار من المكان الذي تعرض لقصف طيران الاحتلال التركي

توجه أهالي ديرك ومنطقة الكوجرات وبرآف إلى مكان القصف الذي استهدفته طائرات الاحتلال التركي في قرية كركندال الواقعة في منطقة الكوجرات.

وبعد تجمع الاهالي في مكان القصف أدلى الأهالي ببيان إلى الرأي العام والعالمي، قرئ منقبل الرئيس المشترك لناحية ديرك محمد عبدالرحيم وقال: "على الجميع أن يعلم بأن المكان الذي استهدفته الفاشية التركية هي محطة الكهرباء الرابعة التي تغذي المنطقة وخاصة منطقة الكوجرات وهي مورد الكهرباء للأهالي، والفاشية التركية تستهدف شعبنا ومقدراته وبنيته التحتية في مكان تواجده".

وأضاف:" إن هذه الهجمات يدل على إن الفاشية التركية شريكة داعش وتنقم لفشل داعش في سجن غويران، لذا باسم شعوب المنطقة نناشد التحالف الدولي والقوى التي تدعي أنها الضامن لوقف إطلاق النار في المنطقة بأن تقوم بمسؤولياتها لتحقيق الاستقرار للمنطقة".

وأردف البيان: " الدول الضامنة إما أن تلتزم بوعودها والوقوف في وجه هذه الهجمات أو الخروج من مناطقنا، فالهجمات التركية تستهدف مناطقنا وتقتل أطفالنا أمام أعينهم، وهذا الصمت يدل إما أنهم شركاء للدولة التركية أو إن الدولة التركية تستهدف المنطقة بضوء أخضر منهم".

وفي نهاية البيان قال محمد عبدالرحيم "على الدولة التركية وحلفائها ان تعلم جيداً، مهما زادوا من هجماتهم على مناطقنا فهذا سيزيدنا إصراراً ومقاومة، لأننا أصحاب حق وسننتصر".

(ع ع /ل)

ANHA