أهالي ديرك ونواحيها يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة نالين

توافد المئات من أهالي منطقة ديرك وناحيتي كركي لكي وجل آغا إلى بلدة عابرة التابعة لناحية جل آغا لتقديم واجب العزاء لذوي مقاتلة وحدات حماية المرأة نالين موسى الاسم الحركي جكزين جان قامشلو، التي استشهدت في الشدادي أثناء أداء واجبها العسكري.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى القيادي في وحدات حماية الشعب هاوار ديرك كلمة، توجه فيها بالعزاء إلى ذوي شهداء الحرية معاهداً بالسير على خطاهم حتى تحقيق أهدافهم التي استشهدوا من أجلها.

وقال هاوار ديرك "لم يبق شبر في روج آفا وشمال وشرق سوريا إلا و رُوي بدماء الشهداء، واختلطت فيه دماء شعوب شمال وشرق سوريا للحفاظ على حرية وكرامة شعوب المنطقة".

وبدوره ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة حسن عبيد كلمة دعا فيها إلى توحيد الصفوف.

وأضاف عبيد "شهداؤنا هم منارة الأجيال، ضحوا بأغلى ما يملكون حتى تعيش الأجيال القادمة بحرية وعيش كريم، فهم من أوصلونا إلى هذه الإرادة الحرة".

كما ألقيت كلمات باسم مؤتمر ستار ومجلس بلدة عابرة توجهت بالعزاء لذوي الشهيدة نالين وعاهدت بمواصلة النضال على نهج الشهداء.

وبعد الانتهاء من الكلمات تليت وثيقة الشهيدة وسلمت إلى ذويها وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع-ع/ك)

ANHA