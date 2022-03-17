أهالي ديرك وكركي لكي يوقدون شعلة النوروز ويواصلون الاحتفالات

تجمع المئات من أهالي ديرك في ساحة الشهيد بيرم أمام دائرة الكهرباء جنوب غرب ديرك للاحتفال بنوروز عام ٢٠٢٢.

وبعد إيقاد شعلة نوروز عقدت حلقات الدبكة على أنغام الموسيقا الكردية الفلكلورية.

كما أوقد مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي شعلة نوروز بمشاركة العشرات من أهالي الناحية.

ونظم مؤتمر ستار في كركي لكي احتفالية أمام المجمع التربوي في كركي لكي وذلك بمناسبة قدوم عيد نوروز الذي يصادف الـ21 من شهر آذار.

وبدأت الاحتفالية بإيقاد شعلة نوروز من قبل عضوات مؤتمر ستار في كركي لكي وسط عقد حلقات من الدبكة.

(كروب/ل)

ANHA