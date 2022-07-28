أهالي ديرك وكركي لكي يودعون الشهيد جوان إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم تشييع المقاتل جوان بوزان الذي استشهد في كركي لكي أثناء القيام بواجبه، أهالي ناحيتي ديرك وكركي لكي والقرى التابعة لهما، إضافة لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الأحزاب السياسية حيث تجمعوا أمام مشفى الشهيد "هوكر" للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد جوان بوزان.

وبعد استلام المشيعين جثمان الشهيد من المشفى، توجهوا بموكب مهيب ضم المئات من السيارات صوب مزار الشهيد خبات ديرك.

بعد وصول موكب التشييع إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محي الدين خيركي قائلاً: عائلة الشهيد لم تتوقف لحظة عن الدفاع عن قيم ومبادئ الثورة وقدمت تضحيات وشهداء في ثورة روج آفا ، وشاركت في المقاومة ضد المرتزقة والإرهابيين أثناء الهجوم الفاشي على سري كانيه".

وبدورها تحدثت باسم مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي العضوة منيفة سليمان وجاء في كلمتها: " الواجب الملقى على عاتقنا تصعيد النضال والسير على خطا الشهداء والوقوف في وجه التهديدات التركية والهجمات الوحشية التي تنفذها ضد مكونات وشعوب شمال شرق سوريا".

وبدوره تحدث الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي فؤاد سعدي وقال:" بعد عقد من الزمن على ثورة روج آفا والتضحيات التي قدمها أبناء مكونات شعوب شمال وشرق سوريا أصبحت قضيتنا رقماً صعباً في المعادلة السورية ويعود الفضل إلى تضحيات ودماء الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس لتحرير هذه البقعة الجغرافية".

وأشار سعدي" المرتزقة والفاشية التركية دنسوا الأرض ونبشوا قبور شهدائنا ولم تبقَ وسيلة إلا واستخدموها للقضاء على الوجود الكردي وشعوب المنطقة، لذا يتطلب من شعوب شمال وشرق سوريا تصعيد النضال والمقاومة ضد الفاشية التركية ووضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الفاشية التركية ومرتزقتها في شمال وشرق سوريا.

وتحدث عم الشهيد محمد بوزان باسم العائلة وقال: " نفتخر بشهادة جوان ولن نتوقف عن تقديم التضحيات حتى تحرير مناطقنا" وعاهد على السير على خطا الشهداء.

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك محمود محمد وثيقة الشهيد وسلمت إلى ذويه وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تخلد الشهداء.

ووري جثمان الشهيد جوان بوزان الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك.

(ع-ع/سـ)

ANHA