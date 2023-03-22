أهالي ديرك وكركي لكي وجل آغا يودعون جثامين 6 شهداء

شيع المئات من أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل آغا جثامين ٦ شهداء من وحدات مكافحة الإرهاب إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك.
خبر 2023-03-22T21:05:00 قامشلو

وتوافد المئات من أهالي  المنطقة إلى مدخل المدينة الغربي، لاستقبال جثامين ٦ من مقاتلي وحدات مكافحة الإرهاب الذين استشهدوا في باشور (جنوب كردستان) إثر سقوط مروحتين كانتا تقلانهم.

وفي مدخل المدينة استقبل الأهالي جثامين الشهداء فراشين باران( نجبير محمود حمدو)، وديدار ديرك( حمدية سيدو سيدو)، وهوكر ديرك( علاء عدنان حمو)، وكوجر ديرك( دويش أحمد عمر)، وهارون روج آفا( مجيد سليمان محمد)، ودوغان عفرين( هادي حمدوش ظاهر)". وتوجه موكب التشييع إلى مزار الشهيد خبات ديرك.

ووريت جثامين الشهداء  الثرى في مثواهم الأخير وسط زغاريد الأمهات وشعارات تمجد الشهداء.

(ك-ع/ك)

ANHA


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