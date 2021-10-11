أهالي دير الزور: مفاتيح الحل لكل أزمات الشرق الأوسط تكمن في فكر القائد

وخلال المظاهرة التي خرج بها أهالي الريف الشرقي لدير الزور، اليوم، للمطالبة بإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية والحرية للقائد عبدالله أوجلان، التقت وكالتنا ANHA بعدد من الأهالي الذين عبّروا عن غضبهم وسخطهم من استمرار سياسة الدولة التركية المعادية لأي حركة تحرر ولأي شكل من أشكال الاستقرار في المنطقة، مؤكدين على استمرار النضال حتى إحراز النصر وإنهاء الاحتلال.

أسعد الدخيل، من أهالي ريف دير الزور الشرقي، أوضح أن تركيا تحاول العودة إلى العهد العثماني البائد وترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعوب وتغيير ديمغرافية المنطقة لتحقيق تلك الغاية.

وأكد أسعد الدخيل على استمرار النضال والمقاومة حتى تحرير آخر شبر من الأراضي التي تحتلها تركيا، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية كل قطرة دم أريقت أمام أنظاره وهو يتفرج.

من جانبه، أكد حواس الإبراهيم من أهالي الباغوز "لن نسمح لتركيا بتنفيذ مخططاتها والعودة بالتاريخ إلى الوراء، وسنبقى يداً واحدة مع قواتنا العسكرية في وجه المطامع التركية وتحرير كافة الأراضي التي تحتلها والحفاظ على وحدتها ووحدة شعوبها".

من جهتها، عبّرت آمنة السالم من أهالي بلدة هجين عن وقوفها إلى جانب مقاومة المهجّرين من رأس العين وتل أبيض حتى تحرير مدنهم وعودتهم إلى منازلهم.

وأكدت آمنة أن مشروع الإدارة الذاتية وفكر القائد عبد الله أوجلان الذي وضع المرأة في مكانها الصحيح، سندافع عنه حتى آخر قطرة دم في وجه كل من يحاول تدميره.

وطالب الأهالي المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لإنهاء احتلالها للأراضي السورية وإطلاق حرية القائد عبد الله أوجلان الذي يحمل بيده مفاتيح الحل لكل مشاكل الشرق الأوسط.

(ف ع/مـ)

ANHA