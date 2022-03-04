أهالي دير الزور: حزب العمال الكردستاني وحده يقدم طرحاً على أسس المساواة وأخوة الشعوب

بضغط من دولة الاحتلال التركي وتماشياً مع مصالحها صنفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني كمنظمة "إرهابية"، وشهدت شمال وشرق سوريا في الفترة الحالية حملة مطالبات بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المشترك للمجلس الشرقي في بلدة هجين حمود المركاز أن "إدراج اسم حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة الإرهاب بعيد عن الإنسانية، ولم يكن نتيجة أعمال تخريبية ومخالفة للأنظمة والقوانين، ونحن الشعوب الساعية إلى الحرية لا نقبل بهذا الافتراء".

وأضاف حمود المركاز "إن القوى التي أدرجت اسم حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة الإرهاب تريد تشويه صورته أمام المجتمعات التي تسعى إلى الحرية للنيل من إرادتها وإبقائها تحت سلطة الدول الرأسمالية والاستعمارية".

وأكمل "حزب العمال الكردستاني يعمل على نشر الديمقراطية والعدالة والمساواة والفكر المتحرر بين كافة المكونات".

وأكد المركاز أن "حزب العمال الكردستاني حارب الإرهاب في المنطقة وقدم آلاف من الشهداء في سبيل تحرير المنطقة من براثن الإرهاب المدعوم من قبل دولة الاحتلال التركي".

الرئيس المشترك للجنة الشباب في مجلس المنطقة الشرقية حاتم الكحيلات قال "الحروب والنزاعات في شمال وشرق سوريا بشكل خاص، وفي الشرق الأوسط بشكل عام، تحتاج إلى حل سياسي عادل يساوي بين كافة شعوب المنطقة بعقيدتها وأطيافها ودياناتها دون التفريق بينها".

وأضاف "من خلال تجاربنا في السنين الماضية لن نرى أي طرح لفكرة المساواة وأخوة الشعوب من أي دولة حاكمة، إلا حزب العمال الكردستاني والقائد عبد الله أوجلان".

وأوضح حاتم الكحيلات "أصبحنا نرى أن الدول التي أدرجت اسم حزب العمال الكردستاني في لائحة الإرهاب لها مصالح في استمرار الحروب، عند محاولتها طمس هوية شعب هدفه إقامة مجتمع حر يرفض الاستعباد والظلم وتغييب النجاح الذي سيحققه فكر هذا الحزب".

وطالبوا في ختام حديثهم المنظمات الحقوقية والدول الأوروبية بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب، وأكدوا أنهم مستمرون بالمطالبة والنضال حتى إزالة اسم الحزب من لائحة الإرهاب".

(خ)

ANHA