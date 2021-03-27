أهالي دير الزور: أوجلان ينشر فكرًا ديمقراطيًّا تحرريًّا ونطالب بحريته

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي التركية أخبارًا حول تدهور صحة القائد أوجلان، ما أثار حفيظة شعوب شمال وشرق سوريا، وطالبت المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته حيال القائد والكشف عن صحته.

ويوم أمس، أعلن مكتب العصر الحقوقي أنه جرى التواصل مع القائد أوجلان، حيث ذهب شقيقه محمد أوجلان إلى محكمة أورفة وتواصل مع شقيقه عبد الله أوجلان عبر الهاتف.

فيما أوضحت لجنة حرية القائد في شمال وشرق سوريا لوكالتنا أن الاتصال لثلاث دقائق فقط لا يكفي لمعرفة الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان ويجب اللقاء المباشر به بسرعة.

وفي هذا السياق تحدث أنس الرحيم، من أهالي قرية أبو حمام، في ريف دير الزور الشرقي قائلًا: "وردت مؤخرًا أنباء عن تدهور الوضع الصحي للقائد أوجلان في سجن الفاشية التركية، نحن نستنكر ذلك ونستنكر التدخلات التركية الأخيرة في عين عيسى ومناطق شمال وشرق سوريا"، مطالبًا بالكشف عن وضع القائد الصحي.

'خرق المواثيق الدولية'

وأكد أن ذلك "يندرج ضمن سياسة الحرب الخاصة التي تتبعها الدولة التركية لمحاربة الوجود الكردي بشكل خاص والشعوب التواقة إلى الحرية والديمقراطية بشكل عام".

مشيرًا إلى استمرار "الدولة التركية في فرض سياسة العزلة بحق القائد في سجن إمرالي ضاربة كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، ومنتهكة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان".

'نرفض العثمانية والتدخلات التركية'

ووجه الرحيم حديثه إلى النظام التركي، قائلًا "إذا كنتم تريدون استعادة الهيمنة العثمانية المزعومة، فلن تنجحوا، هذا مستحيل ومرفوض بالنسبة لنا"، مشددًا "نحن لا نسمح بأي تدخل سواء من تركيا أو من غيرها ونرفض كافة التدخلات".

ودعا الرحيم الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل والضغط على الدولة التركية للكشف عن وضع القائد الصحي والسماح للطاقم الطبي ومحاميه وأسرته بلقائه، إضافة إلى رفع العزلة عنه.

وفي السياق ذاته، تحدث محمد العبد الله من أهالي بلدة هجين، مستنكرًا الوضع الحالي والعزلة المفروضة على القائد واعتقاله وتصرفات تركيا التعسفية بحقه.

وأوضح العبدالله أن اعتقال القائد كان دون أدنى وجه حق، ورفض الطلبات المتكررة لزيارة محاميه وأسرته من قبل السلطات التركية بتوجيهات من حزب العدالة والتنمية؛ خرق صارخ للقوانين الدولية.

'ليست صدفة'

مبينًا أن "هذا الأمر لا يحصل صدفة إلا باتفاق دولي" داعيًا المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف العدوان التركي والاعتداءات السافرة والكشف عن وضع القائد وحالته الصحية".

ورأى العبدالله أن "العزلة على القائد هي لعزل أفكاره التي تنادي بالحرية والمساواة بين الشعوب ولأن خروج القائد إلى العلن سيصحح كل الأفكار السلطوية القائمة حاليًّا والتي تنافي حضارة الشعوب".

'متضادان'

ومضى قائلًا "تركية دولة ديكتاتورية والقائد فكره ديمقراطي تحرري، لذلك فهما متضادان"، موضحًا أن "القائد يرفض هذه الأفكار وكذلك يرفض الاحتلال والقوة والعنف على الشعوب لأنها لا تنتمي إلى فكره الديمقراطي والمنادي بالحرية والمساواة وشعاره أخوة الشعوب".

فيما تقول الإدارية في لجنة الصحة في دير الزور، مريم العوض: "منذ أكثر من 22 عامًا، حيكت مؤامرة دولية ضد القائد عبد الله أوجلان وعملت على أسره في سجن إمرالي".

وأضافت: "نحن نساء هجين وريفها، سوف نناضل من أجل حرية القائد الذي وضع لنا نهج المرأة الحرة، وأزال الغشاوة التي كانت تغطي أعيننا واستطعنا أن نحصّل حقوقنا، وخاصة المرأة العربية التي انخرطت في العمل على اختلاف صعده، السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي".

في السياق ذاته، أدانت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في بلدة هجين، عهد المركاز، العزلة على القائد وقالت إن تصرف السلطات التركية غير لائق.

وأضافت: العزلة عبارة عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لذلك نرفض هذه التصرفات اللاأخلاقية الهادفة إلى النيل من مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

(ف ع/ س ر)

ANHA