أهالي دير الزور يطالبون بحرية القائد أوجلان

نظم مجلس المنطقة الغربية في ريف دير الزور الغربي، اليوم الخميس، مظاهرة، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والمطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان وإطلاق سراحه.

وشارك في المظاهرة المئات من أهالي ريف دير الزور الغربي، وأعضاء المؤسسات المدنية، وتجمعوا أمام مجلس بلدة الصعوة، لتنطلق صوب دوار الشهداء وسط البلدة، وسط ترديد المتظاهرين شعارات "لا للاحتلال التركي"، "نرفض التدخلات التركية على أراضينا"، "الحرية للقائد عبد الله أوجلان".

ولدى وصول المظاهرة إلى دوار الشهداء، وقف المتظاهرون دقيقة صمت؛ إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم أدلي ببيان، قرأه عضو مجلس المنطقة الغربية، محمد المحمود، وجاء فيه:

"جئنا اليوم لنؤكد للعالم كله رفضنا وشجبنا لكل ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من اعتداءات همجية ووحشية بحق أهالي شمال وشرق سوريا".

أشار البيان إلى أن "دولة الاحتلال التركي، ضربت عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والنيل من إرادة الشعب وصموده ومقاومته ورغبته في تحقيق إدارة تكون نواة لحل أزمة البلاد".

شدد البيان "أننا على العهد سائرون ولن تثني عزيمتنا كل هذه الاعتداءات الهمجية، ولن تنال من صمود شعبنا وقيادتنا وقواتنا البطلة، كما نؤكد ونجدد العهد والولاء لإدارتنا الذاتية وقائدنا عبد الله أوجلان".

طالب البيان برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، لتختتم المظاهرة بترديد "عاشت سوريا حرة أبية ديمقراطية لا مركزية، عاشت أخوة الشعوب".

(ع ع/خ)

ANHA