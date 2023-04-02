أهالي دير الزور يستقبلون رمضان بثقافتهم المتأصلة

استقبل المجتمع الإسلامي شهر رمضان، في 23 آذار المنصرم، بطقوسه الرمضانية التي تتشابه في كل أصقاع الأرض من حيث طريقة الصوم والعبادة.

عند أهالي دير الزور، لا تزال أجواء وطقوس رمضان والعادات والتقاليد المتوارثة من أسلافهم حاضرة، حيث بدأ الأهالي بزيارة بعضهم البعض، والسعي لمساعدة الأسر المحتاجة وكيفية توفير المستلزمات الرمضانية، ومصالحة الأشخاص المتخاصمين، لما لأن شهر رمضان معروف بشهر الرحمة وصلة الرحم والمغفرة.

وفي رصد لوكالتنا للأجواء والطقوس الرمضانية، تحدثت نساء من دير الزور، عن أجواء هذا الشهر.

فاطمة العلي من أهالي بلدة الكسرة في الريف الغربي لدير الزور قالت "شهر رمضان شهر الخير والبركة، وأهالي دير الزور استقبلوه بالعادات والتقاليد المتوارثة، من حيث التحضير له، وعودة تجمّع العائلات على مائدة الإفطار بعد نبذ الخلافات، والطقوس الدينية الأخرى كصلاة التراويح وتكثيف الزيارات".

فيما قالت زينب الأحمد، من نساء المنطقة ذاتها "عادت المأكولات والمشروبات الرمضانية إلى موائد أهالي دير الزور، كالمعروك، والتمر والسوس والتمر الهندي، مما يُعد في المنازل وما يتم تسوقه".

ولفتت إلى "طقوس تبادل الجيران أطباق الطعام فيما بينهم، وذبح الذبائح وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين".

(أ س/ل م)

ANHA